Il ’Fiorachella’ accende l’estate "Al centro i giovani emergenti"

Torna a Villa Pace uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate fioranese. Tra 14 e 15 luglio, infatti, il festival musicale Fiorachella, promosso dall’associazione Fiorano Free Music e Radio Antenna 1, celebra la sua quarta edizione animando uno dei parchi cittadini più belli con musica live, dj set, food e drinks per due serate – si comincia alle 19, si finisce all’1,30 - all’insegna della buona musica e della condivisione. A ridosso del palco presenti diversi punti ristoro, pronti a servire birre, cocktail, tigelle, carne alla griglia, cibi vegani e tanto altro. Inoltre saranno disponibili magliette e altri gadget dedicati all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione. "La volontà del nostro collettivo – spiega l’ideatore Simone Zocchi, di Fiorano Free Music – è di continuare ad organizzare un festival che permetta al pubblico di conoscere artisti nuovi ed emergenti".

Sul palco, saliranno musicisti del panorama underground italiano molto promettenti, tra cui Ibisco, la cui musica è un’esplosiva fusione di sonorità post punk, dark wave ed elettroniche, Legno, progetto indipendente toscano che da qualche anno si fa notare sui principali canali streaming musicali e radiofonici e Cmqmartina, tra i fenomeni discografici degli ultimi anni con oltre un milione di stream sul suo disco d’esordio "DISCO" che lo ha imposto all’attenzione di critica e pubblico. "Il Comune – afferma l’assessore Morena Silingardi – sostiene con soddisfazione il Fiorachella, un evento certamente molto atteso. La risposta delle precedenti edizioni è stata ottima, oltreché in crescita. Ora i ragazzi tornano a proporsi con tutte le criticità del caso, ma passione ed entusiasmo sopperiranno alle difficoltà. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che permetteranno la riuscita dell’evento".

Lo sforzo degli organizzatori, in effetti, è notevole ma, come sottolineato da Zocchi, "la passione per la musica e per le esibizioni live alimenta il coraggio, perché è di questo che si deve parlare nelle condizioni legislative attuali, di volerlo fare, anche grazie al contributo, oltre che dell’Amministrazione, di sponsors privati che non possiamo non ringraziare". Quanto alla linee up, venerdi ci sono Mazzieri, Miglio, Ibisco, Noce dj (Radio Antenna 1), sbato invece Frigieri, cmqmartina, Legno, dj set remember Oasis Club. nfo e programma completo sul sito www.fiorachella.it

Stefano Fogliani