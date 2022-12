Il fioranese Nico al Christian Music di Sanremo

di Gian Aldo Traversi

Doppio festival a Sanremo per il 2023. Una staffetta strumental-canora tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana che sarà presentato da Gianni Morandi e da Amadeus e la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, "un grande festival, all’insegna della nuova evangelizzazione", come assicura il suo ideatore Fabrizio Venturi. La risposta che calza a pennello a un’esibizione ritenuta dissacrante di cui nell’ultimo Festival della Canzone Italiana si rese protagonista Achille Lauro che si materializzò sul palco dell’Ariston con la corona di spine a mo’ di copricapo. La Chiesa non drammatizzò, il mondo non smise di girare. Nel frattempo da poco più di una settimana si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione del Sanremo Christian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2023 che si svolgerà nella città dei fiori dal 9 all’11 febbraio 2023 – in concomitanza con quello assai più noto giunto alla 73a edizione – nello storico Teatro del Palazzo dell’Antico Ospedale. Rassegna nella rassegna a cui parteciperanno 22 concorrenti di ogni parte d’Italia, tre dei quali emiliano-romagnoli: Domenico Calvano, cantautore, in arte Nico, di Fiorano Modenese col brano ’Papa Francesco uno di noi’, la bolognese Carlotta Santandrea, insegnante di tango (’Sei qui nell’anima’) e la cantautrice Tamara Medici di Verrucchio (’Gridalo’). La kermesse griffata da Venturi per la direzione artistica verrà presentata dall’attrice Daniela Fazzolari (protagonista in ’Don Matteo’, ’Non ho sonno’, etc.). E a renderla ancor più sapida ci sarà come unico gran giurì Mogol. Nico, il concorrente modenese, cantautore ed interprete, si è diplomato in canto all’Accademia di Musica Moderna di Modena e come autore al Cet, la scuola di Mogol, e all’Accademia Bolognese del Cantautore alla Fonoprint di Bologna. "In questo momento – spiega – mi trovo in Egitto per presentare il musical ’Cinderella’ tratto dall’omonimo film del 2021 nel quale sono protagonista nel ruolo del Principe". Chi l’ha messo in contatto con il festival? "L’etichetta Zara che ha prodotto il brano con Marco Amerio come autore, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Angelo Laganà, che mi accompagnerà alla fisarmonica, come compositori e Fabrizio Ronco arrangiatore. Lo staff che mi ha scelto come interprete. ’Papa Francesco uno di noi’ è una ballad delicata in cui la fisarmonica del maestro Angelo Laganà viene fuori in maniera perfetta, con un’atmosfera che ricorda i bandeau francesi. Una pièce che vuole essere un omaggio a l Pontefice. Il riconoscimento della sua predisposizione all’aiuto e alla semplicità, come se fosse uno di noi".