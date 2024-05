Il Fiorano riparte dal ds Ferrari

Dopo l’impresa salvezza in Promozione il Fiorano riparte dal ds Omar Ferrari, che punterà alla riconferma di mister Santi. PLAYOUT. Lo United Riccione si è salvato in Serie D e ha fatto un bel regalo a tante squadre che aspettano il ripescaggio. ECCELLENZA. Finale playoff girone "A" Terre di Castelli-Correggese 3-2: primo turno degli spareggi nazionali Giulianova-Terre di Castelli (26/5, rit. 2/6 a Castelvetro), chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. Finale playoff girone "B" Granamica-Pietracuta 4-0: primo turno spareggi nazionali Granamica (26/5 in casa, 2/6 fuori) contro la vincente del playoff Toscana "A" (finale Cuoiopelli-Zenith Prato il 19/5), chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Castelfidardo-Unipomezia. PROMOZIONE. Finali playoff di girone: Bobbiese-Alsenese 1-0, Bibbiano-Arcetana 1-2, Valsanterno-Solarolo 0-2 e Cattolica-Faenza 0-3. Con 4 posti certi in Eccellenza grazie alla salvezza dello United le 4 vincenti (Bobbiese, Arcetana, Solarolo e Faenza) sono promosse, da valutare se si giocheranno comunque le semifinali regionali. Per le 4 sconfitte questo è l’ordine: Bibbiano, Valsanternmo, Cattolica e Alsenese. PRIMA. Finali playoff di girone: Sannazzarese-Vigolo Marchese 2-0, Sorbolo-Langhiranese 1-0 dts, Masone-Guastalla 2-0, Smile-Casalgrande 1-1 dts, Valsetta Lagaro-Tozzona Pedagna 2-0, X Martiri-Persiceto 1-1 dts, Edelweiss Jolly-San Vittore 3-2 e Riccione-Bellaria 2-1. Le 8 vincenti (Sannazzarese, Sorbolo, Masone, Smile, Valsetta, X Martiri, Edelweiss e Riccione) nel tabellone regionale (quarti il 19/5, semifinali il 26/5, finale 1/6), con la vincente che è promossa automaticamente, ma anche 6 delle altre 7 sono certe del ripescaggio in Promozione: lo Smile è promosso. SECONDA. Le finali playoff regionali: Medolla-S.Maria Lesignano 1-0, Fox Junior-At. Bibbiano Canossa 0-2, Bagnacavallo-San Pancrazio 1-2 dts, Campeginese-Murri 3-0, San Clemente-Codigorese 3-1, Rumagna-Airone 5-2, V. Piacenza-Sp. Vado 2-0. Le 7 vincenti (Medolla, Bib. Canossa, Campeginese, San Pancrazio, Rumagna, San Clemente e V. Piacenza) sono promosse in Prima, visto che ci sono altri 2 posti sono promosse anche Bagnacavallo e Murri. TERZA. Finali playoff Real Dragone-Eagles Ancora 1-3 e San Vito-Possidiese 2-1: Eagles e San Vito ripescate in Seconda.

Davide Setti