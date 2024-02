Il Fiorano ritrova il sorriso calando il poker al Cavezzo

FIORANO

4

CAVEZZO

1

FIORANO: Baciocchi, Balestri (75’ Kwakye), Hoxha, Torlai, Bach, Hardy, Fabbri, Canalini (91’ Runaj), Ienna (82’ Malivojevic), Olmi, Angelillis (89’ Francioso). A disp: Briglia, Wusu, Cervino. All: Santi.

CAVEZZO: Schena (7’ Valentini), Malavasi, Muracchini (65’ Tonini), Vatra, Saracino, Malavasi S. (67’ Pacella), Casari, Boschini, N Diaye (76’ Gilioli), Diegoli, Pressato. A disp: Gamberini, Dondi, Giliberti, Storchi, Masiello. All: Rambaldi. Arbitro: Nadini di Modena

Reti: 49’pt (rig.) Pressato, 50’ Balestri, 60’ Ienna, 85’ Angelillis, 87’ Fabbri

Note: ammoniti Balestri, Hoxha, Canalini, Olmi, N Diaye, Muracchini, Saracino

Il miglior Fiorano dell’anno ribalta il Cavezzo nella sfida salvezza ritrovando il sorriso dopo 7 giornate: i biancorossi di Santi (4 punti in 2 gare) accorciano a -1 sulla squadra di Rambaldi (5° ko di fila) riaprendo la corsa salvezza. Ospiti avanti al 4’ di recupero del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Pressato per un fallo su Diegoli dopo le chance di casa per Angelillis, Olmi e Ienna. Nella ripresa Balestri trova al 5’ il pari con un sinistro al volo su assist di Hoxha e al 15’ Ienna confeziona il sorpasso con un tiro dal limite (incerto Schena). In mezzo Baciocchi aveva compiuto un vero miracolo su incornata di Vatra. Nel finale il Fiorano dilaga: Angelillis si fa metà campo palla al piede, evita tutti e segna il 3-1 sul portiere in uscita e, subito dopo, un traversone di Fabbri senza troppe pretese trova impreparato Valentini che si vede scavalcato per la quarta volta.