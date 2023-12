Il flauto di Andrea Oliva nell’incanto del Duomo

L’incanto del Duomo di Modena accoglierà stasera alle 19.30 il prestigioso concerto di Natale promosso dal Rotary Club Modena, in collaborazione con il Conservatorio Vecchi Tonelli. Protagonista sarà Andrea Oliva (nella foto), modenese, che Sir James Galway ha definito "una stella brillante nel mondo del flauto". Il maestro Oliva è primo flauto solista dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, e la sua attività concertistica lo ha portato in tutto il mondo: ha suonato anche alla Carnegie Hall di Nwy York e al Museo d’arte contemporanea di Londra, alla presenza della Regina Elisabetta. Nel concerto di stasera, lo si ascolterà in quartetti per flauto e archi (insieme a Daniele Negrini, violino, Giulia Guardenti, viola, e Tiziano Guerzoni, violoncello) con musiche di Mozart e Fiorillo. L’ingresso sarà a offerta libera: il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

s. m.