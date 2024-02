"Il flop dei cassonetti intelligenti . Troppi gli abbandoni di rifiuti"

Il gruppo consiliare di minoranza Zocca Domani è critico sulla raccolta rifiuti a Zocca a sei mesi dall’avvio del nuovo sistema misto sul modello dell’Unione comunale Terre di Castelli, che prevede la raccolta porta a porta integrale nel forese, cioè nelle frazioni più periferiche con le case sparse, mentre nelle zone residenziali i cittadini hanno a disposizione nuovi cassonetti per la raccolta di carta, plastica, campane vetro, bidoni organico e indifferenziato. I cassonetti dell’indifferenziato sono informatizzati, apribili solo con Carta Smeraldo. Il nuovo sistema dovrebbe aumentare la percentuale di raccolta differenziata. A Zocca, dove resta attiva la stazione ecologica itinerante, sono attive oltre 4.500 utenze. "Ci arrivano quotidianamente segnalazioni di disservizi e abbandono di rifiuti – segnala il capogruppo Federico Covili -, fino alla nascita di alcune vere e proprie discariche abusive ai lati delle strade. Sia chiaro: non ci può essere nessun tipo di indulgenza verso i comportamenti incivili. Ma qui il problema è un altro: tutto questo era prevedibile?". Covili spiega che a suo tempo Zocca Domani aveva espresso dubbi su un sistema di raccolta che avrebbe creato problemi in un territorio come il nostro. "Avevamo detto che era necessario fare un lavoro profondo, di coinvolgimento della popolazione. Invece si è seguita un’altra strada. Per ragioni di convenienza politica si è voluta raccontare la versione (falsa) per cui il Comune non avesse alcun ruolo, minimizzare ogni possibile critica, non ascoltare nessuno, azzardare paragoni con territori diversi dal nostro. In Consiglio ci è stato detto addirittura che con le nostre perplessità incoraggiavamo l’abbandono dei rifiuti. Il risultato è si stanno configurando problemi ambientali molto seri".

Walter Bellisi