Il foliage e le feste d’autunno. La montagna si riempie di turisti

Oggi sarà una intensa domenica turistica sul nostro Appennino, con attrattive naturalistiche del ‘foliage’ dei boschi e cinque importanti feste autunnali dedicate soprattutto alla castagna a Fanano, Pavullo, Maserno, Riccò e Montaldo. Già ieri, ad esempio, era esaurito il pur capiente posteggio del lago Santo colmo di visitatori per la suggestione ambientale del cambio di colore delle foglie dei boschi del crinale. E sempre ieri affollata a Fanano l’anteprima della festa ‘Ste Sroden – tradizioni e sapori d’Autunno’ dove oggi ci sarà il banchetto di stagione e spadellatori che cuociono le caldarroste in tempo reale, e poi tanta musica, mercatini, antichi mestieri e dimostrazioni di lavorazione di vari prodotti.

Festa d’autunno oggi per le vie del centro di Pavullo con punti d’accoglienza gastronomica e vendita di prelibatezze stagionali dei produttori locali e spadellatori di caldarroste. ‘Sagra della Castagna’ a Montaldo di Montese, un bellissimo appuntamento per provare le ricette tipiche della nostra tradizione modenese con tanti stand, caldarroste e vin brulè. La ‘Festa della Castagna di Riccò’ (Pavullo) quest’anno giunge alla sua 42^ edizione e come sempre sarà l’occasione per assaggiare tipicità e per divertirsi: dalle 12 sarà aperto lo stand gastronomico con crescentine, borlenghi, polenta, frittelle di castagne, calzagatti e tante altre prelibatezze. Ancor più longeva la ‘Sagra della Castagna’ oggi a Maserno di Montese giunta alla 45^ edizione.

Iniziata ieri per una ‘due giorni’ di assaggi e degustazioni delle tipicità gastronomiche del nostro Appennino grazie ai tradizionali stand gastronomici, mercatini con prodotti agricoli e artigianali, dimostrazione antichi mestieri, pesca di beneficenza e tanto divertimento. E non finirà qui: anche nei prossimi due week-end vi saranno decine di feste autunnali in Appennino, tra cui quella famosa di Montecreto che quest’anno per la prima volta si sdoppierà il 25-26 ottobre e l’1-2 novembre.

