Il Formigine resiste per 75 minuti: poi il Nibbiano dilaga. Passivo di tre gol troppo pesante per i ragazzi di Mezzetti

NIBBIANO 3 FORMIGINE 0

NIBBIANO V.: Guerci, Setti, Vecchi (9’pt Fogliazza), Alcibiade, Bassoli (17’st Piscicelli), Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (34’st Rebolini), Grasso, Minasola (28’st Carrasco), Poesio (37’st Javi Boix). A disp: Serena, Iasoni, Daprati, Piscicelli, Binelli. All: Rastelli.

FORMIGINE: Manfredini, Guerri, Cristiani (43’st Artiago), Paglia (29’st Roncaglia), Davoli (47’pt Waddi), Valcavi, De Pietri Tonelli (29’st Seideraj), Arati, Sighinolfi, Minnino (12’st Iattici), Napoli. A disp: Guaitoli, Ricci, Marverti, Ferrara Pio. All: Mezzetti.

Arbitro: Monaco di Bologna

Reti: 31’ Fogliazza, 21’st Lancellotti, 33’st Grasso

Note: ammoniti Valcavi, Cristiani, Grasso, Alcibiade.

Troppo Nibbiano per il Formigine che subisce gol alla mezz’ora poi vede la corazzata piacentina scappare via nel finale con altre 2 reti per un passivo fin troppo pesante. Nei piacentini Setti, Alcibiade e Boccenti sulla linea arretrata, in mezzo il tandem Jakimovski-Bassoli con Lancellotti e Vecchi esterni, poi Poesio a supporto di Grasso e Minasola. Formigine abbottonato (4-4-1-1) con Sighinolfi a giostrare tra le linee alle spalle di Napoli. Partono forte i biancazzurri ma senza far male, contrariamente a Vecchi costretto a chiedere il cambio (9’) per l’ingresso di Fogliazza; tocca allora a Boccenti defilarsi sulla mancina. Intorno al 20’ dubbia la chiamata di fuorigioco su Minasola, lanciato a rete da Fogliazza; 5’ oltre preciso l’assist di Poesio per Minasola, il cui controllo di petto a seguire si rivela lievemente lungo consentendo a Manfredini di sventare il pericolo in uscita bassa. Il vantaggio è però nell’aria e arriva al 31’, quando l’angolo da destra di Bassoli spiove all’altezza del secondo palo dove la battuta al volo di Fogliazza, di piatto destro, coglie nel segno. Poco oltre, imbeccato in area da Boccenti, Minasola alza la mira in girata.

Più tardi lo stesso "Mina" lavora un buon pallone sulla destra e sul suo cross è efficace la chiusura del portiere su Boccenti. Il Real si fa a sua volta vivo dalle parti di Guerci con una inzuccata, a lato, di Valcavi, mentre prima dell’intervallo sorvola di poco la traversa una deviazione aerea di Fogliazza. In avvio di ripresa il Nibbiano passa alla difesa a 4 con Boccenti che scala da terzino destro e dopo qualche istante Grasso fallisce il raddoppio calciando a lato da buona posizione.

In seguito dentro Piscicelli per Bassoli ed il neo entrato (21’) è bravo ad incunearsi nelle maglie della difesa modenese per poi scaricare palla all’indirizzo di Lancellotti, il cui destro da fuori fulmina Manfredini per il 2-0. Al 25’ attento Guerci su stoccata ravvicinata di Napoli, liberato da una disattenzione della retroguardia biancazzurra.

Tris poi sfiorato, due volte, da Jakimovski e realizzato da Grasso (33’), con delizioso colpo di tacco a tradurre in gol il prezioso assist del subentrato Carrasco. Poker poi negato a Lancellotti, al termine della migliore azione della partita, da una parata prodigiosa di Manfredini, infine graziato da Javi Boix.