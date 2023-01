"Il fulcro è la stazione delle corriere Qui le bande creano spesso problemi"

"Fortunatamente sono episodi che avvengono raramente: assistiamo di più a litigi con l’utenza per svariati motivi ma le aggressioni fisiche sono rare". Così Luigi Sorrentino, del sindacato Orsa trasporti. "Da tempo le problematiche le riscontriamo più all’esterno dei mezzi pubblici, ovvero alla stazione delle corriere, divenuto un punto ‘strategico’ per questi gruppi di ragazzini. A bordo degli autobus fortunatamente è capitato poche volte di registrare azioni violente. A volte gli autisti sono vittime di violenze verbali però, a causa di incomprensioni con gli utenti. – spiega – I litigi spesso sono legati ai forti ritardi: con le tante tabelle che saltano, infatti, a causa della carenza di organico spesso gli utenti sono costretti ad attendere e questo fa si che gli animi si accendano. L’azienda aveva recentemente attivato anche un servizio di chiamata diretta alle forze dell’ordine – spiega ancora Sorrentino - proprio per questo tipo di eventi e necessità. Sulla questione sicurezza, comunque, siamo attenti e non abbassiamo la guardia".