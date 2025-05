Il fumetto entra al museo. Un laboratorio per giovani disegnatori

Un’avventura a vignette tra storia e archeologia: al Museo Civico di Modena tornano i Galli Boi e stavolta portano con sé un fumetto da completare. Oggi alle 16 il Museo Civico apre le porte a giovani disegnatori e aspiranti legionari per una nuova tappa del progetto Mutina Boica, la manifestazione dedicata alla storia antica e alla rievocazione, giunta alla sua XV edizione. In programma ’Il Torc spezzato – Il fumetto entra al Museo’, un laboratorio di illustrazione pensato per bambine e bambini dagli 8 ai 14 anni, a cura di Stefano Ascari, autore del graphic novel ’Il Torc spezzato’, realizzato con Paolo Gallina e Alessandra Kerstulovich per Franco Cosimo Panini Editore. Armati di matite e creatività, i partecipanti vengono guidati nel completamento di alcune tavole del fumetto che narra l’assedio di Mutina da parte dei Galli Boi, intrecciando storie di coraggio, amicizia e rivalità sullo sfondo delle tensioni tra Roma e i Celti.