Il futuro della città, le linee guida: "Le nostre priorità sono le persone. Ecco il ’piano regolatore’ sociale"

In vista della definizione del Bilancio di previsione e alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che sarà delineato dalla normativa nazionale nelle prossime settimane, il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di lunedì, ha approvato la sezione strategica del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2029 che indica indirizzi e priorità, obiettivi da raggiungere e azioni da attuare secondo le linee programmatiche di governo presentate dall’amministrazione all’inizio del mandato.

Il documento, illustrato dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, è stato approvato con il voto a favore di Pd, Alleanza verdi-sinistra, Movimento 5 stelle, Pri-Azione-Sl. Contrari Fratelli d’Italia e Modena in ascolto (assenti Spazio democratico, Modena civica, Forza Italia, Lega Modena, Modena per Modena).

Tenendo conto del contesto ambientale, sociale, economico e finanziario locale e nazionale, gli indirizzi di governo si sviluppano in cinque linee politiche: ’Modena per le persone’, che si traduce negli indirizzi strategici del contrasto all’esclusione, all’isolamento e alla disuguaglianza, nel nuovo Piano regolatore sociale e nel Piano del benessere e della salute, nell’attenzione alle pari opportunità e ai giovani, nel Piano casa; ’Modena per le sicurezze’ che si declina soprattutto in politiche per la sicurezza urbana, partecipata e coprogettata, inclusiva e sostenibile, in azioni per la città interculturale e per la legalità; ’Modena fa scuola’, per creare una comunità educante e una città creativa, culturale e sportiva con lo sviluppo anche della città universitaria e del turismo; Modena vivibile con azioni per la qualità e la rigenerazione urbana, con attenzione al verde e alla transizione energetica, alla mobilità e alle infrastrutture metropolitane; ’Modena open per una città aperta all’Europa’, in grado di attrarre fondi europei e di sviluppare relazioni, ma anche per una amministrazione più accessibile per i cittadini e per la partecipazione attiva.

Tra i temi individuati come prioritari, come ha sottolineato l’assessore nella presentazione, ci sono la manutenzione ordinaria e straordinaria della città, maggiori e migliori servizi (a partire dalla revisione del piano per la raccolta differenziata dei rifiuti), il contrasto all’evasione fiscale ma, prima ancora, l’aumento della capacità di riscossione, la prevenzione dei rischi e le azioni di adattamento al cambiamento climatico, l’ascolto della città e delle sue rappresentanze.

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha giudicato "condivisibili" alcuni degli indirizzi contenuti nel Dup come la possibilità di partenariato pubblico-privato per gli investimenti e il ricorso a nuovo indebitamento, la priorità alla manutenzione e al completamento dei progetti del Pnrr, la volontà di non aumentare il costo dei servizi educativi. Parere favorevole anche ai percorsi partecipati per la rigenerazione, nella speranza che contribuiscano a dare una visione più complessiva della rigenerazione stessa rispetto all’amministrazione precedente. Nonostante questo, però, il Dup "rimane un documento estremamente generico che manca di concretezza e non indica in che modo saranno raggiunti gli obiettivi dichiarati.

Per esempio, non dice nulla sulla sicurezza e questo desta forte preoccupazione come anche la mancanza di misure a sostegno della famiglia, mentre non si esclude un aumento dell’addizionale Irpef e si dedica spazio ai progetti di pari opportunità e all’educazione all’affettività nelle scuole con sensibilizzazione all’orientamento sessuale e alle differenze di genere: un compito educativo che invece, almeno fino alla maggiore età, spetta alle famiglie".

Il gruppo Modena in ascolto ha definito il Dup "un documento piuttosto vago, che descrive gli obiettivi ma non come raggiungerli, mettendo l’accento sulle cose che mancano: tra queste, il coinvolgimento dei corpi sociali, citato ma che nei fatti non si vede, e della famiglia non solo come destinataria delle politiche ma come soggetto attivo nella progettazione, soprattutto in ambito scolastico. Il Dup, afferma ancora il gruppo, cita e analizza la crisi demografica ma accetta la denatalità quasi come un destino perché nelle azioni il tema sparisce completamente come anche il tema delle tante povertà presenti sulle quali ci sarebbe bisogno di intervenire e per le quali il Comune potrebbe fare molto".

r.m.