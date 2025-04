Il futuro della Fiera : "Modenantiquaria non si tocca, resta qui"

"Modenantiquaria non si tocca: resterà a Modena". Di fronte alle voci sempre più insistenti di un nuovo scippo bolognese, Massimo Mezzetti taglia corto e prende un impegno preciso, non prima però di avere puntualizzato il contesto. "Credo – ricorda il sindaco – che si debba sottolineare un aspetto importante: a fine 2022 il Comune e la Provincia sono usciti in successione dalla compagine azionaria di Modena Fiere. È stata una scelta precisa, fatta in base a un’interpretazione radicale della legge Madia, che regola le partecipazioni societarie degli enti locali". In che senso radicale? "La norma prevede che dopo quattro bilanci consecutivi in rosso di una partecipata l’ente pubblico apra una procedura che può anche portare, in ultima istanza, all’uscita". Qui sta il nodo: può, non deve. La puntualizzazione di Mezzetti suona come una critica, neppure tanto velata, alla giunta del predecessore Gian Carlo Muzzarelli: l’uscita degli enti locali ha consegnato il futuro della fiera di Modena nelle mani di Bologna Fiere.

"Comune e Provincia – continua il sindaco – non hanno più voce in capitolo. L’ente bolognese è un soggetto economico, guarda i conti. Quando una fiera cresce di importanza e richiama più visitatori, può accadere che la struttura dove è ospitata non basti a soddisfare le esigenze: quindi si trasferisce l’evento altrove. A questo punto la politica può puntare i piedi e urlare fin che vuole, ma non conta nulla".

Destino ineluttabile, dunque? "Niente affatto: la questione va riportata al tavolo della Regione, perché nell’ambito delle sue strategie fieristiche tenga in debita considerazione la realtà modenese". Detto questo, Modenantiquaria non si tocca. "Come dice il nome, è una manifestazione storica e prestigiosa, indissolubilmente legata alla città: non può finire altrove. Manterremo senz’altro qui la rassegna – assicura il primo cittadino – sia nei padiglioni della fiera (di cui il Comune ha la proprietà), sia in altri spazi significativi per le attività culturali: penso ad Ago e all’ex ospedale Estense. E continueremo ad affidarci agli attori che hanno ben curato l’organizzazione in questi anni, a partire dal presidente degli antiquari Pietro Cantore".

Eugenio Tangerini