Il futuro della sanità: "Assistenza, fondamentale la presa in carico"

Lo sviluppo e la gestione delle reti cliniche interaziendali di Ausl, Azienda Ospedaliero-Universitaria e ospedale di Sassuolo è stato al centro di un recente incontro tra i vertici della sanità modenese. Le reti cliniche interaziendali costituiscono infatti un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente attraverso una stretta collaborazione tra professionisti, strutture e servizi sanitari e sociosanitari. Questo approccio, sviluppato in integrazione con la programmazione regionale in corso e basato su modalità formalizzate e coordinate, garantisce continuità assistenziale, appropriatezza clinica e organizzativa, e il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Tra le principali aree di intervento rientrano quelle delle reti per la salute materno-infantile, inclusa la neuropsichiatria e le cure palliative pediatriche; le reti specialistiche per adulti, come nefrologia, dermatologia, reumatologia e terapia del dolore; le reti oncologiche e reti tempo-dipendenti, fondamentali per la gestione delle emergenze e delle patologie complesse. Accanto a ciò sono stati presentati progetti innovativi come la telemedicina, l’integrazione delle piattaforme chirurgiche e il percorso per la cartella elettronica provinciale.

Durante l’incontro, i direttori delle tre aziende sanitarie – Anna Maria Petrini (Ausl), Stefano Reggiani (Ospedale di Sassuolo) e Ottavio Nicastro (ds Aou) – hanno sottolineato l’importanza di un lavoro integrato: "Il grande impegno dei nostri professionisti, unito a un approccio condiviso e coordinato, dimostra che è possibile costruire un sistema sanitario in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini – hanno osservato -. Le reti cliniche provinciali rappresentano un esempio concreto di come ospedali e territorio possano lavorare insieme per superare le barriere organizzative e garantire qualità e sicurezza nelle cure". ll programma molto intenso della giornata ha evidenziato il vasto lavoro svolto dai gruppi di lavoro di ogni rete e progetto organizzativo provinciale e una profonda partecipazione attiva dei componenti con produzione di materiali e percorsi, con 26 professionisti impegnati nelle presentazioni. L’obiettivo delle reti cliniche non è solo quello di ottimizzare risorse e competenze, ma anche di garantire un’assistenza uniforme su tutto il territorio provinciale, avvicinando i servizi a bassa e media complessità ai cittadini e concentrando le risorse più avanzate nei poli ad alta tecnologia.

Un sistema così organizzato permette di migliorare l’accessibilità ai servizi, riducendo le disuguaglianze e promuovendo la presa in carico del paziente in modo omogeneo, secondo i più alti standard di qualità.