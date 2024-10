Il futuro della scuola. Talk, dibattiti e incontri

Oggi e domani Modena fa scuola: le sfide dell’educare nella società contemporanea saranno al centro della due giorni organizzata dal Settore Servizi educativi del Comune. L’appuntamento intende porre al centro di una riflessione condivisa con famiglie, educatori, insegnanti e cittadini, il rapporto tra scuola e territorio stimolando il confronto su esperienze educative innovative e sul concetto stesso di educazione.

La due giorni costituisce un’anteprima in preparazione a "Immaginabili futuri. La scuola si apre al territorio come esperienza di vita", un evento a carattere nazionale che si svolgerà a Modena dal 5 al 7 dicembre.

"I temi della scuola e dell’educazione – afferma l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli – sono storicamente e profondamente legati alla storia di Modena e dei nostri servizi. Vogliamo continuare a raccontare e condividere tutte quelle sperimentazioni creative che hanno contribuito a costruire comunità educative capaci di attivare inclusione, di valorizzare le diversità e soprattutto di promuovere speranze per un futuro meno abitato da paure. E lo vogliamo fare insieme a famiglie, docenti, studenti e cittadini tutti. La due giorni sarà quindi un’occasione di dibattito e scambio preludio dell’evento di dicembre. Un’occasione in più – conclude Venturelli - per sentirsi, ad inizio anno scolastico, tutti protagonisti del fare scuola e di quella sfida incredibile e creativa che è l’educazione".

Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Il primo, oggi, un talk rivolto al grande pubblico dove si incontrano esperienze diverse e modi creativi di fare scuola con in comune un approccio creativo che pensa l’educazione come un’avventura e l’apprendimento la scoperta più bella.

La mattinata di domani sarà invece un momento formativo rivolto in particolare a tutto il personale educativo del Sistema Integrato Zerosei e progettato partendo dai bisogni formativi rilevati dai coordinatori pedagogici. I contenuti saranno incentrati in particolare sul ruolo dell’adulto educante che deve affinare sempre più il proprio sguardo sullo sviluppo del bambino, oltre ad approfondire il tema della famiglia e delle sue transizioni nel percorso evolutivo che accompagna il percorso 0-6 anni.

Si parte quindi oggi pomeriggio alle 17.30 al Teatro Fondazione San Carlo di via San Carlo 5. L’assessora Federica Venturelli aprirà l’incontro con un intervento su "Modena: una città che scommette sulle connessioni creative tra scuola e territorio". A seguire lo scrittore Antonio Ferrara, che dopo una consolidata esperienza didattica ha scelto di trasferire l’arte educativa sulle pagine dei suoi libri, insieme alla lettrice Marianna Cappelli racconterà "Da piccolino caddi in una pagina. Storie per narrare infanzie e adolescenze". Pietro Monari, educatore Steam, introdurrà il pubblico alla prospettiva indicata dalle nuove tecnologie digitali dedicando il suo intervento a "Percorsi educativi sull’Intelligenza artificiale". Non mancherà poi Francesca Corrado, imprenditrice, economista, ricercatrice e formatrice con il suo intervento dedicato a "Il valore dell’errore nel processo di apprendimento".