Il futuro di Alcatraz. Iniziata la bonifica : "Progetto complesso, è una vera sfida"

Fa ancora impressione la grande sala circolare al nono piano dell’ex direzionale Manfredini in viale Corassori, tristemente noto come Alcatraz. Se ti affacci alle finestre la vista spazia a 360 gradi sulla città, la pianura e le montagne. Da qui, dove si riuniva il Consiglio di amministrazione del Banco San Geminiano e San Prospero, tutto è ai tuoi piedi. Alla fine degli anni Ottanta, quando il colosso fu costruito, l’obiettivo era chiaro: dimostrare solidità economica e pieno controllo. Dei brevi fasti di allora rimane un sentore di opulenza perduta, di grandeur in frantumi. La fortezza Bastiani, o Fort Knox se preferite, non ha resistito prima all’irruzione dei tempi nuovi, con il sistema bancario cambiato in fretta, e poi alla scarsa vigilanza, all’incuria, al vandalismo assurdo e sfrenato. Così alla fine i tartari sono arrivati davvero e hanno avuto la meglio, indisturbati, per oltre vent’anni.

Ma ora si apre una stagione diversa, che dovrà essere migliore: un mese e mezzo fa i nuovi proprietari del fondo immobiliare Modena life hanno iniziato la bonifica e la messa in sicurezza, che alla fine costerà due milioni e mezzo. Si vedono già i primi segnali: sei persone vigilano 24 ore su 24 sul cantiere, in cui lavora ogni giorno una squadra di venti persone. Hanno aspirato 60 milioni di litri d’acqua stagnante fra seminterrati e corridoi e portato fuori una settantina di vasche di rottami. Ci sono volute sessanta latte di vernice per coprire le scritte nei parcheggi. Molto, ovviamente, resta da fare: il viaggio dentro il colosso violato è un saliscendi tra inquietanti gironi danteschi. Ci guida Michelangelo Marinelli, l’imprenditore modenese responsabile del progetto. Procede a passo spedito e trasmette un mix di entusiasmo e determinazione: ce n’è bisogno, di fronte a una sfida così complessa. Fin dall’ingresso si coglie la profusione di raffinate boiseries, marmi e graniti pregiati, con due file di scale mobili e solai a quadruplo volume che intimidiscono. Poi si passa in uno dei quattro caveau, semicircolare per reggere meglio il peso di cassette di sicurezza, lingotti e documenti: ha le fauci spalancate, con il portone blindato che fa impressione. Quindi si sale al lume della torcia: è tutto un intrico di scale e corridoi, tubi rossi e blu ammassati sui pavimenti, porte divelte e muri ingombri di graffiti, disegni e oscenità ostentate, ma anche grida di dolore e un malinteso senso di ribellione che induce a gesti inconsulti. Qui al terzo piano, dove tutto è annerito e contorto, divampò un incendio qualche anno fa: per fortuna i pompieri arrivarono in tempo. Colpisce la tromba delle scale: un lungo buco nero e una fioca lama di luce in fondo. L’effetto di molti altri luoghi è un pugno nello stomaco, oltre che la prova di un’enorme e forse evitabile dispersione di valore: dalle cucine con attrezzature all’avanguardia alle sale di controllo e agli enormi scaffali dell’archivio, desolatamente vuoti.

Ma fa tristezza soprattutto l’auditorium. Si sposta una tenda ed ecco la platea: è di un blu elegante, sullo sfondo il rosso pompeiano dei muri. Sembra che lo spettacolo stia per iniziare, se non fosse per le due dita di polvere sulle poltrone. Dal lastrico solare, dove hanno rubato tutta la copertura in rame, si percepisce un effetto chiaro: troppa pietra a vista. "L’ispirazione – sostiene Marinelli – era giusta: collegarsi al contesto circostante. Ma si è ecceduto: per costruire il direzionale servì la più grande fornitura di mattoni mai vista in Europa. Fino al quarto piano la faccia a vista è gradevole, oltre diventa incombente. Ecco perché nei primi rendering proponiamo una struttura più leggera". Le idee della nuova proprietà sulle future destinazioni d’uso sono già piuttosto chiare: si va dalle residenze agli ultimi piani, anche temporanee per i lavoratori, alla parte commerciale nei primi due, con spazi per ristorazione, negozi di vicinato e sale multimediali. "Il progetto è complesso – spiega Marinelli – Faremo un confronto pubblico e una successiva verifica con le istituzioni deputate a rilasciare le autorizzazioni".

Intanto sono iniziati i primi contatti, informali, con gli uffici del Comune. Si torna in sala Consiglio, dove da un enorme lampadario penzolano brandelli di tessuto bianco. Marinelli scuote la testa e ricorda: "Qui c’era un tavolo grande come quello che usano all’Onu". Un’iperbole? Forse, ma chi parla, oltre che entusiasta, è affascinato da questo luogo: "Amo tutto ciò che lascia un’impronta, negativa o positiva, nella storia urbanistica e sociale. Qui la tecnica costruttiva era in anticipo di vent’anni sulla sua epoca".