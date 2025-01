Il futuro di Alcatraz: "La giunta riferisca: qual è il progetto?"

"Apprendiamo dai giornali di quanto sta avvenendo intorno al Direzionale Manfredini: vorremo sapere da sindaco e giunta quale sia il progetto di riqualificazione". Il consigliere di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò chiede che il caso Alcatraz venga trattato a livello istituzionale non solo mediatico. Ieri è stato pubblicato sul giornale un viaggio all’interno della struttura di 40mila metri quadri. L’idea di trasformazione riguarderebbe la realizzazione di residenze agli ultimi piani, anche temporanee per i lavoratori, alla parte commerciale nei primi due, con spazi per ristorazione, negozi di vicinato e sale multimediali.

L’edificio, costruito alla fine degli anni ‘80 come sede del Banco di San Geminiano e San Prospero, è stato abbandonato alla fine degli anni ‘90 per ragioni economiche. "Da allora – ricorda Pulitanò – è diventato un ricettacolo di occupazioni abusive, degrado e ritrovo per tossicodipendenti, trasformandosi in un simbolo di abbandono e incuria".

Nel marzo 2024, l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli aveva annunciato l’acquisto dell’immobile da parte di imprenditori, con progetti di riqualificazione annunciati anche attraverso la pubblicazione sui giornali di rendering. Tuttavia, "l’assessore competente ha dichiarato di non essere a conoscenza di progetti o istanze relative all’edificio".

Da qui l’interrogazione: "Il sindaco e la giunta – chiede l’esponente di Fd’I – sono a conoscenza delle attività in corso sul sito, nonostante l’apparente assenza di progetti ufficiali? La presenza di operai e le transenne che recintano l’area suggeriscono un’attività di cantiere, ma la sua natura rimane ignota". In seconda battuta, "esiste un progetto di riqualificazione effettivamente depositato presso l’Amministrazione? Quali sono i dettagli di questo progetto?".

L’interrogazione evidenzia inoltre la necessità di "una maggiore trasparenza e comunicazione con i residenti del quartiere, spesso sfiduciati dall’immobilismo protrattosi per decenni. Un intervento di questa portata, nel cuore di un quartiere residenziale, richiede un’adeguata informazione e partecipazione della comunità".