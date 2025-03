"Il futuro di Maserati è indissolubilmente legato alla Motor Valley"

"Stiamo lavorando al futuro di Maserati che è indissolubilmente legato all’Italia, a Modena e alla Motor Valley". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, ieri nel corso dell’audizione informale in commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato. Ma secondo i sindacati "nella comunicazione di John Elkann mancano risposte chiare sul rilancio del Tridente negli stabilimenti italiani. Tale rilancio è necessario per mettere in sicurezza l’occupazione in realtà strategiche come Mirafiori e Modena. Inoltre, reputiamo indispensabile che Stellantis investa in una gigafactory nel nostro paese. Se non è possibile realizzarla con Acc, occorre trovare sinergie con altri soggetti, ma l’Italia deve dotarsi di una produzione di batterie in grado di rendere più competitive le nostre produzioni automobilistiche. E’ cruciale, inoltre, un intervento strutturale sul costo dell’energia per eliminare ogni possibile alibi agli investimenti industriali nel nostro paese. Allo stesso tempo, la politica e i parlamentari italiani devono lavorare per modificare le posizioni del piano UE sull’auto".