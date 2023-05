Il futuro immaginato

I giovani, i loro diritti e il loro essere cittadini in modo attivo e consapevole sono la ‘chiave’ di "Tell me a story" (nella foto), al teatro Storchi mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno alle 19 e alle 21. Lo spettacolo (nell’ambito di "Futuro bellissimo", giornate di cittadinanza artistica proposte da Ert) è stato ideato da Balletto Civile con la cura di Michela Lucenti, e realizzato con Aliante e Drama Teatro. Ragazzi fra i 14 e i 21 anni sono i protagonisti dell’azione in cui si immagina il ‘risveglio’ di una piccola comunità. Allo Storchi prosegue anche la rassegna "Teatro di classe": venerdì 2 alle 21 il liceo Tassoni rivisiterà "Gli Uccelli" di Aristofane, poi sabato 3 l’Istituto Cattaneo Deledda rileggerà "Pinocchio" come un grande musical.