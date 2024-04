Il Ganaceto può festeggiare. Vince e torna in Promozione

GANACETO

2

RUBIERESE

0

GANACETO: Poli (85’ Pinchiorri), Mecorrapaj, Pastorelli, Mazzini, Russelli, Accettone, Reggiani, Bozzani (80’ Tabi), Ghedini (65’ Gianelli), Pulga (60’ Dago), Boschetti (65’ Della Casa). A disp. Caliendo, Cavani, Bonini, Avanzi. All. Virgilio

RUBIERESE: Burani, Afzaz, Mattioli, Ferretti, Amdouni, Fontanesi (60’ Iossa), Montorsi, Ferrari (65’ Sciaman), Guidetti (70’ Bertoldi), Parenti, Vanacore. A disp. Maestroni, Carelli, Colombo, Ducatelli, Fontanesi. All. Abbati

Arbitro: Meloro di Parma

Reti: 30’ Ghedini, 65’ autogol Ferretti

Note: espulso all’80’ Mattioli

Dopo un solo anno di purgatorio il Ganaceto del tandem Zannoni-Celeste, con mister Virgilio in panchina torna subito in Promozione, vincendo la Prima "C" che ha dominato dall’inizio stagione. Bastava un pari con la Rubierese per mantenere il +3 sul Masone ma è arrivato il successo: al 30’ Pulga serve Ghedini che non sbaglia, al 65’ cross di Pastorelli deviato da Ferretti che beffa il portiere.