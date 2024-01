Il Giacobazzi ospita Jesi

Riparte oggi dopo la sosta la Serie B di rugby. Il Giacobazzi Modena, scivolato al 3° posto a -10 dalla vetta dopo il ko di fine 2023 in casa del Romagna capolista, ospita (14,30) Jesi quinto in classifica, mentre gli Highlanders Formigine ultimi ricevono i Lions Amaranto a caccia del primo successo stagionale. Gara da non fallire per Modena dopo il sorpasso al 2° posto da parte di Bologna. "La sconfitta di Cesena brucia – precisa Fabrizio Petti, utility back biancoverdeblù – ma una partita storta non può cambiare gli obiettivi. In questa prima parte di stagione abbiamo perso dei punti ed è evidente che ci sono degli aspetti da migliorare, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno".