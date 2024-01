Il Giacobazzi riparte col sorriso e batte Jesi. In vetta vincono tutte, classifica immutata

Il Giacobazzi Modena riparte con un successo nel 2024 battendo 49-17 Jesi, anche se i successi di tutte le prime lasciano immutata la classifica della Serie B. In coda invece gli Highlanders Formigine cedono in casa 14-12 ai Lions Amaranto e pur prendendo un punto restano ultimi. A Collegarola Modena domina la gara coi marchigiani e dopo 5’ arrivano le prime due mete: prima gli ospiti fermano irregolarmente una maul avanzante e l’arbitro concede la meta tecnica, poi Pianigiani innescato da Musajo chiude in meta un’azione originata dal recupero di Mazzi. A metà frazione Jesi si avvicina con la meta di Poloni, poi dopo la mezz’ora è di nuovo la mischia biancoverdeblù a salire in cattedra e a organizzare un altro carretto vincente, con la mano di Bellei a chiudere l’azione. Prima dell’intervallo ecco la meta del bonus di Esposito che sorprende la difesa jesina (28-5). Nella ripresa il Giacobazzi dilaga con Mazzi e Cevolani. C’è spazio anche per l’esordio di Pietro Franchini, mediano di mischia classe 2004, decisivo nell’azione che porterà alla settima meta firmata da Rodriguez, in mezzo alle due marcature di Jesi.

Le altre del 10° turno: Gubbio-Romagna 8-52 (0-5), San Benedetto-Rugby Pieve 24-20 (4-1), Bologna-Cus Siena 38-0 (5-0), Colorno B-Firenze 50-3 (5-0). Classifica: Romagna 47, Bologna 39, Giacobazzi, Colorno B 37, San Benedetto 28, Jesi, Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 17, Lions Amaranto 15, Firenze 8, Highlanders 3.