Il giallo del prof Marangio. Interrogato l’indagato: ha respinto le accuse

Ha raccontato la propria verità, ricostruendo gli ultimi giorni e quelle ultime ore a casa del prof e – pare – escludendo ogni suo coinvolgimento nella morte dello psicoterapeuta.

E’ stato sottoposto ad interrogatorio lo scorso giovedì, alla presenza del proprio legale il 43enne tunisino iscritto nel registro degli indagati, aperto dalla procura di Modena con l’ipotesi di reato di omicidio volontario aggravato a seguito del ritrovamento del corpo del 78enne Raffaele Marangio. L’uomo è stato rintracciato in Piemonte, dove pare lavori da qualche tempo ma non si sarebbe sottratto agli accertamenti in corso né, tantomeno, all’interrogatorio durante il quale avrebbe fornito la propria versione dei fatti circa il decesso del professore, trovato morto nel suo studio di via Stuffler, con una cintura stretta attorno al collo. Una morte sospetta, avvenuta pare 24 ore prima almeno rispetto al ritrovamento del cadavere, dopo la segnalazione partita dalla figlia, che risiede a Roma e che non riusciva da venerdì 25 luglio a mettersi in contatto con il padre. Il 26, alle 13, la macabra scoperta. L’iscrizione nel registro degli indagati del 43enne tunisino, che da tempo frequentava abitualmente la casa della vittima, è un atto dovuto, volto a consentire agli inquirenti di indagare a 360 gradi sulla morte dello psicoterapeuta, che a giorni avrebbe dovuto trasferirsi nella capitale e raggiungere così la figlia.

Le indagini sono ancora in corso ma pare che i primi esiti degli accertamenti tecnici effettuati sul posto dalla scientifica, così come dai medici legali incaricati di eseguire l’autopsia sul corpo di Marangio abbiano escluso la presenza di segni chiari, ‘inequivocabili’ di una morte violenta attuata da ‘terzi’: resta dunque la possibilità che sia stato trovato già morto e poi lasciato lì senza chiamare i soccorsi.

E’ presto comunque per chiudere il cerchio attorno alla misteriosa vicenda: di fondamentale importanza risulteranno sicuramente gli esami effettuati sul dna isolato nell’appartamento della vittima ma, soprattutto, sugli abiti e sotto le unghie dello psicoterapeuta.

Chiaro è che gli inquirenti – le indagini sono delegate alla squadra mobile, diretta da Mario Paternoster – hanno ricostruito le ultime ore di vita del professore facendo accertamenti a 360 gradi e scavando, in particolare, nelle frequentazioni dello psicoterapeuta, in pensione da circa tre anni. Si è poi cercato di appurare in sede di autopsia se vi fossero eventuali segni di colluttazione sulla salma di Marangio ma anche di ‘difesa’: spesso chi cerca di sfuggire all’aggressione, infatti, riporta tracce dell’autore proprio sotto le unghie, dove è stato infatti prelevato dna. Importanti anche i filmati delle telecamere della zona anche se pare che nelle immediate vicinanze dell’abitazione del professore non vi siano occhi elettronici. Il 43enne, in ogni caso, non è rimasto ‘in silenzio’ ma pare abbia comunque ricostruito con dovizia di particolari quegli ultimi giorni di luglio, di fatto dichiarandosi estraneo alla morte del 78enne.