Il giallo del tatuaggio Kalashnikov sul collo e identità fasulla: ’mister x’ sotto la lente

di Valentina Reggiani

Unico segno ‘distintivo’, un Kalashnikov tatuato sul collo. Per il resto, tra le mani soltanto una manciata di documenti contraffatti. È stato l’intuito degli agenti della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord a permettere la cattura di un ‘misterioso’ cittadino pakistano di 23 anni. Il giovane, infatti, è stato fermato lunedì dagli agenti per un controllo al casello di Modena Nord: pare che l’auto dello straniero fosse in panne. A quel punto il ragazzo ha esibito, insieme a un passaporto pakistano, un permesso di soggiorno greco e una patente greca.

I poliziotti, a quel punto, si sono inevitabilmente insospettiti. E contestualmente si sono resi conto che tutti quei documenti mostravano caratteristiche ‘tipiche’ legate a documenti contraffatti. Poco dopo i poliziotti – a seguito di accertamenti – hanno avuto conferma dei loro sospetti. Nei confronti del pakistano (o presunto tale) sono così scattate le manette.

Il giovane non avrebbe precedenti alle spalle e non è chiaro il motivo della sua permanenza in Italia, essendosi avvalso ieri in aula – nell’ambito del processo per direttissima – della facoltà di non rispondere. Il giovane ha sostenuto di essere entrato a Ventimiglia ma, in base ad accertamenti, è emerso come si fosse ‘mosso’ negli ultimi due mesi tra Milano, Imola, Treviso, Padova.

Quel kalashnikov, sul lato sinistro del collo, ha fatto però emergere qualche sospetto circa l’appartenenza del ragazzo a gruppi estremisti: gli accertamenti circa la sua reale identità sono in corso. Ieri il giovane ha scritto nome e cognome su un foglio poi consegnato al giudice. "Dopo aver frequentato le scuole medie in Pakistan – ha detto con tono pacato – sono andato in Grecia per aiutare mio padre nel suo ristorante. Sono qua da cinque giorni", ha concluso prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il pm non ha ritenuto necessario richiedere misure, essendo il ragazzo incensurato. Il giudice ha ‘deliberato’ il nulla osta per l’espulsione e l’udienza è stata rinviata ad aprile.

Gli accertamenti sulla sua identità sono ora in corso da parte degli agenti della stradale di Modena Nord.