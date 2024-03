Il giorno di Luca Negrini: "Daremo battaglia su sicurezza, viabilità e gestione dei rifiuti"

D’accordo, giocava in casa davanti a più di trecento persone pronte ad applaudire. Ma era anche una sorta di esame di maturità, tra l’altro preceduto da molte polemiche, quello che ha affrontato ieri Luca Negrini, 33 anni, candidato sindaco del centrodestra a Modena. A sentire i commenti, pare proprio che l’esame sia stato superato, anche se il difficile comincia ora: tre mesi di dura campagna elettorale. Viste le premesse, il nervosismo iniziale è nel conto: sguardo fisso e sorriso tirato mentre parlano i dirigenti dei partiti alleati. Ma poi, quando tocca a lui, Negrini scende dal palco e la tensione si stempera. Gli fa bene partire con un omaggio al grande assente, l’ormai ex coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, che ha sbattuto la porta deluso per le modalità e l’esito della trattativa sulle candidature. "Per me – dice – è come se lui fosse qui. Chi fa politica con passione va incontro anche a delusioni personali, ma la mia mano tesa a un amico ci sarà sempre. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo stimo. So che anche Piergiulio sarà con noi nella partita".

Già, ma la partita come intende giocarla? Lo schema è chiaro. Negrini punta su identità modenese, promessa di ascolto, valore aggiunto del candidato giovane. I temi caldi? Sicurezza, gestione dei rifiuti, mobilità. Con una premessa: "Non cerco visibilità per le future regionali: la mia sfida è a Modena. Dicono che mi hanno scelto a Roma, ma il candidato del centro-sinistra chi lo ha scelto? Solo che noi abbiamo presentato due nomi del territorio, mentre loro mandano qui un romano, Mezzetti, che non ha nemmeno la tessera Pd". Sulla sicurezza l’approccio è diretto. "Abito in centro – racconta – e vado spesso al parco ducale con mia figlia. Sono alto un metro e novanta e peso quasi cento chili, ma mi guardo sempre intorno: immaginate quanto può sentirsi tranquilla una mamma". E ancora: "Si sono accorti che le baby gang esistono solo quando ne hanno parlato le tv nazionali. L’idea geniale è stata comprare un’edicola in piazza Matteotti per metterci un volontario, subito aggredito. Intanto la polizia municipale sta agli incroci davanti alle superiori. Quando la sicurezza diventa barzelletta vuole dire che c’è molto da lavorare". Il boato più forte, però, arriva al capitolo raccolta differenziata. "Non è vero che siamo contro, la sinistra non ha il monopolio dei temi ambientali. Ma sono sbagliate le modalità: volevano far raccogliere i pannolini una volta alla settimana… Ormai il pattume è arredo, ma se vinciamo tutto questo finisce e tornano i cassonetti. Facciamo gli interessi dei modenesi, non quelli di Hera".

Quanto alla mobilità, "lo slogan è Modena come Copenhagen, quindi guerra alle auto e tutti in bici. Ma poi il trasporto pubblico non funziona, ci rimettono gli anziani. Cosa propone Seta? Di cercare autisti filippini". E poi c’è la questione dell’età. "Mi fanno notare – ricorda – che sarei troppo giovane. Bene, il candidato sindaco del Pd a Sassuolo ha un anno meno di me. L’età è solo un numero e i giovani sono una risorsa". Insomma, tutto sbagliato? "No, ma c’è molto da migliorare. Bisogna affrontare i problemi con pragmatismo e parlare di più con la gente. Se mai diventassi sindaco, e questo è molto più probabile che succeda di quanto dicano, avrò sempre rapporti costruttivi con i governi, di qualunque colore. Chi va a Roma con la fascia tricolore rappresenta la città intera". Negrini ringrazia i collaboratori, gli amici e la moglie Simona, poi parte il crescendo finale, un po’ urlato ma efficace, con una libera citazione da Einstein: "Chi non crede nell’impossibile non disturbi chi lo sta facendo". Quindi l’invito appassionato: "Noi dobbiamo fare l’impossibile". E ancora: "Io non ho paura, bisogna aprire la finestra chiusa e far entrare aria buona dopo 80 anni. Siate coraggiosi, andiamo insieme a vincere. DFacciamo la storia". A questo punto tutti in piedi per l’ovazione, così la piccola Maria Vittoria ne approfitta per correre in braccio a papà. "Bravo, bravo", applaude una signora, mentre uno dei pochi infiltrati, di sicuro non vicino alla destra, commenta: "Occhio a questo candidato, Pd e centrosinistra farebbero un grave errore a sottovalutarlo".