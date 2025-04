Il Giubileo degli adolescenti. Mille ragazzi da 30 parrocchie: "Giornate storiche a San Pietro"

Saranno quasi millei ragazzi, provenienti da oltre 30 parrocchie dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e della diocesi di Carpi, che da domani a domenica andranno a Roma per partecipare al Giubileo degli Adolescenti. Un evento programmato da mesi che, con la morte di Papa Francesco, assume un significato nuovo: sabato, infatti, i ragazzi avranno la possibilità di prendere parte ai funerali del Pontefice.

L’iniziativa, proposta dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e organizzata localmente dalla Pastorale Giovanile diocesana, coinvolgerà adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, dalla seconda media alla quarta superiore, accompagnati da una novantina di educatori, quindici sacerdoti e diverse consacrate.

Rispetto al programma iniziale, il Giubileo degli Adolescenti ha subito diversi cambiamenti. È stata infatti annullata la canonizzazione di Carlo Acutis, originariamente prevista per domenica 27 aprile in Piazza San Pietro, che avrebbe dovuto rappresentare l’apice della tre giorni giubilare. Restano confermati altri appuntamenti centrali del percorso: la Via Lucis del 25 aprile, i "Dialoghi con la città" che animeranno le piazze romane il 26 aprile, i pellegrinaggi verso la Porta Santa e, infine, la celebrazione eucaristica di domenica 27 aprile in Piazza San Pietro. Annullata anche la festa musicale prevista sabato pomeriggio al Circo Massimo.

"I ragazzi – spiega don Simone Cornia, direttore del Servizio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola – parteciperanno a un evento storico: essere in Piazza San Pietro durante il periodo di sede vacante è un’esperienza estremamente significativa. Ci ritroveremo riuniti in un luogo fortemente simbolico, dove il mondo intero si raccoglierà in preghiera".

Il filo conduttore della tre giorni resta il tema giubilare della Speranza. "Parlare di speranza – prosegue don Simone Cornia – è fondamentale per i ragazzi, perché significa guardare al futuro con fiducia. Nonostante le narrazioni spesso negative sul mondo giovanile – dalla dispersione scolastica al ritiro sociale, fino alle preoccupazioni legate alla situazione politica, ecologica e lavorativa – esperienze come il Giubileo degli Adolescenti fanno emergere un forte desiderio di riscatto e di futuro. Una speranza che nasce dal sentirsi parte di una comunità, da un’esperienza ecclesiale vissuta insieme, alla luce della Pasqua e della testimonianza di papa Francesco".

Una partecipazione così ampia che venerdì e sabato il gruppo pernotterà nel Comando Comprensorio Cecchignola e i giovani dormiranno nelle tende della Protezione Civile.

"Siamo molto soddisfatti – conclude don Simone Cornia –. Grazie al lavoro capillare svolto sui territori, sono state le parrocchie a rendere possibile un’adesione così ampia, che testimonia non solo la qualità della proposta della Chiesa, ma anche il desiderio di tanti giovani di vivere esperienze significative. Un risultato che riflette anche la fiducia dei ragazzi e delle loro famiglie".