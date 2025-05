Il Giubileo incontra l’arte. La speranza prende forma nelle opere degli studenti

L’arte abbraccia il Giubileo con ‘Luoghi di speranza’, progetto proposto dall’Ufficio Beni Culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola con la collaborazione dell’Istituto Venturi e il sostegno di Fondazione di Modena e dei Fondi 8xmille della Cei.

‘Dal Medioevo al Contemporaneo, arte per il Giubileo’: è questo il tema dell’iniziativa, presentata ufficialmente ieri mattina, che fa parte delle celebrazioni per l’Anno Santo e ha coinvolto gli studenti del Venturi nella creazione di opere artistiche ispirate a tre parole chiave: banchetto, croce e giardino.

I lavori dei ragazzi saranno esposti dal 10 maggio al 6 gennaio 2026 nelle sale dei Musei del Duomo di Modena e del Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola.

Le opere degli studenti saranno affiancate da una serie di mostre di indiscusso valore storico e artistico. Al Museo Benedettino e Diocesano di Nonantola, tra i pezzi più significativi esposti in un rinnovato allestimento, si segnalano l’antica croce romanica di Spilamberto del XII secolo, il calice ‘di Matilde di Canossa’, proveniente da Montebaranzone, due codici miniati del XII secolo, una Crocifissione di Antonio Consetti e la Via Crucis incisa da Giuseppe Graziosi. I Musei del Duomo propongono invece un’esposizione immersiva che porta il visitatore all’interno di un ideale giardino composto da dipinti del Sei-Settecento messi in dialogo con incisioni tratte dagli affreschi di Raffaello e miniature medievali.

"L’iniziativa condivisa ‘Luoghi di speranza’ – spiega Simona Roversi, direttrice dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola – è nata più di un anno fa. Per noi è stata fondamentale la collaborazione con l’Istituto Venturi, grazie alla quale i ragazzi sono stati sollecitati a riflettere sulla speranza, un tema trasversale che, a partire dal Giubileo, riguarda da vicino la società contemporanea.

Il lavoro svolto con i ragazzi è sfociato nella realizzazione di una serie di opere d’arte che saranno esposte nei musei".

Gli elaborati prodotti dagli studenti del Venturi comprendono opere pittoriche e scultoree, performance teatrali e materiali grafici.

"Il valore di questa iniziativa, in un anno scolastico segnato dal Giubileo – spiega la preside del Venturi, Luigia Paolino – è fondamentale. L’arte rappresenta un’occasione preziosa per i ragazzi, un linguaggio attraverso cui possono raccontare e riscoprire la propria speranza: una speranza che non è svanita, ma spesso è soltanto sopita e, grazie all’arte, può essere comunicata al mondo".

Come ha sottolineato l’arcivescovo Castellucci, l’iniziativa inserisce il tema giubilare della Speranza in una riflessione più ampia che coinvolge arte e società.

"Questa iniziativa – ha spiegato Castellucci – ha il valore di declinare il tema della Speranza, con un taglio particolare: quello artistico, che valorizza sia le opere d’arte della tradizione cristiana che si trovano a Modena e Nonantola, sia la creatività dei giovani dell’Istituto Venturi.

La coniugazione tra arte, speranza e giovani è, per me, di incoraggiamento in un tempo di grande smarrimento.

Attraverso questa iniziativa, l’intuizione del Giubileo della Speranza di Papa Francesco prende corpo in maniera molto significativa nelle opere degli studenti, che hanno prodotto riflessioni straordinarie sul tema".