Il giudice: "Innocenti" Hanno alibi di ferro Negrini e Cuccui escono di scena

di Emanuela Zanasi

Escono definitivamente di scena nelle indagini per il delitto di Alice Neri il marito della donna Nicholas Negrini e il collega Marco Cuccui, con il quale la mamma 32enne trascorse le ultime ore prima di essere uccisa la notte tra il 17 e il 18 novembre scorso. Il giudice Andrea Scarpa ha infatti archiviato le loro posizioni accogliendo la richiesta della Procura. Negrini e Cuccui vennero iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto subito dopo l’omicidio. Occorreva infatti sgombrare ogni dubbio per ricostruire una vicenda apparsa molto complessa fin dall’inizio cominciando proprio dalle persone più vicine alla vittima e quelle con le quali Alice era entrata in contatto le ore prima della sua morte. Per gli inquirenti il marito della vittima e il collega sardo 33enne nulla hanno a che fare con l’omicidio e hanno alibi di ferro; convinzione ora avallata anche dal Gip che ha rimandato il fascicolo in Procura. Non ci sono dubbi insomma sui loro movimenti in quella notte maledetta. Nicholas Negrini si trovava a casa a Ravarino con la loro figlioletta e diede l’allarme non vedendo la moglie rientrare, mentre Marco Cuccui tornò nella sua abitazione a San Possidonio verso le 3 di notte dopo avere salutato Alice allo Smart Caffè di Concordia. Le indagini non sono ancora chiuse ma gli inquirenti rimangono convinti che l’unico responsabile del terribile delitto sia Mohammed Gaaloul, il trentenne tunisino arrestato in Francia nel dicembre scorso. Secondo la Procura fu lui ad avvicinare la donna davanti al bar una volta che Cuccui si allontanò, a salire in auto con lei nonostante lui abbia dichiarato di averle solo chiesto un passaggio, ad ucciderla e poi a dare fuoco al suo corpo nell’auto in un luogo isolato che, è emerso dagli atti, l’uomo conosceva molto bene. Rimane per il momento ancora un mistero il movente dell’omicidio. Molto difficili i riscontri scientifici di quanto accaduto dal momento che il fuoco ha cancellato quasi tutto. Qualcosa però è emerso: Alice sarebbe stata colpita al cuore più volte da un’arma bianca, forse un coltello. Sull’archiviazione le parole di Negrini: "Sono felice di questa notizia, a lungo attesa; questo segna una tappa fondamentale per me che in questi mesi ho fatto il possibile per cercare la verità sull’accaduto. Ora posso farlo con una maggiore serenità e determinazione. Per Alice, e per mia figlia, che un giorno avrà il diritto di sapere, se vorrà, non una filastrocca ma la verità, che è una sola e che non è ancora chiara. Andiamo avanti". "Sappiamo che il provvedimento è stato emesso da diversi giorni – hanno dichiarato i legali di Cuccui, Roberta Sofia e Matteo De Sanctis – siamo quindi pienamente soddisfatti che, tenuto conto del doveroso rispetto dei termini di legge, il Gip abbia deciso rapidamente di porre fine all’incubo vissuto dal nostro assistito, sancendone ulteriormente e definitivamente l’assoluta innocenza ed estraneità ai fatti".