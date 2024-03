Il giuramento degli allievi: "Oggi è un giorno speciale che vi cambierà la vita"

"Questa è una giornata speciale che vi cambierà la vita: da oggi sarete pronti a servire il nostro Paese e vi garantisco che non sarà una passeggiata. Momenti difficili ce ne saranno tanti ma li affronterete con onore, sacrificio e amor di patria. Per un soldato non fa differenza andare in giro con le tue gambe o in carrozzina: conta sapere di aver fatto il proprio dovere o di averci provato. Vi dico grazie per quello che farete per la vostra patria e per come lo farete".

E’ stato un discorso toccante, intenso quello tenuto ieri dal Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, davanti gli Allievi Ufficiali del 205° Corso Fierezza che, nella splendida cornice del cortile d’onore del Palazzo Ducale, hanno giurato in forma solenne, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. Dopo la formula del giuramento, pronunciata dal Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin ha preso infatti la parola il tenente colonnello Paglia, colpito da tre proiettili nella battaglia del pastificio (Mogadiscio, 2 luglio 1993): da allora ha perso l’uso delle gambe. Per la sua azione in combattimento ha ricevuto la medaglia d’oro al valor militare. Dopo la lettura della pergamena dell’anziano al capellone, una importante tradizione che precede il giuramento solenne, il comandante dell’Accademia Militare, Generale Scalabrin, si è rivolto agli allievi, spiegando come il giuramento rappresenti l’atto più solenne della loro vita di cittadini in uniforme. "E’ quello di cui custodirete il ricordo più caro – ha detto – che segnerà per sempre le vostre coscienze. Un momento che io conservo ancora nitido nella mia mente". Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello si è rivolto agli allievi ufficiali affermando: "Sarete comandanti di donne e uomini, per i quali il vostro esempio e la vostra capacità di crescere, evolvere e servire insieme a loro, costituirà la più alta forma di educazione. La vostra è una missione nobile, ma difficile! Richiede impegno, massima onestà e rettitudine, continuo studio e aggiornamento".

"Io mi aspetto che, con il vostro esempio, con la vostra perspicacia, con la vostra energia giovanile, assicuriate quel continuo travaso di esperienze e di valori che è alla base del necessario processo di osmosi fra la società e le Forze Armate" ha detto Dragone.

Alla cerimonia hanno presenziato le autorità civili e religiose del territorio, tra cui il sindacoGian Carlo Muzzarelli, il prefetto Alessandra Camporota e il rettore Porro. "Oggi è una festa a cui partecipiamo tutti insieme – ha sottolineato il prefetto – Modena ama la sua Accademia, perchè storicamente rappresenta un pezzo importante della storia di questa città".

Sono 230 gli allievi ufficiali del 205esimo corso Fierezza: 216 italiani e 14 stranieri, provenienti da undici paesi diversi. 47 le donne, quasi un terzo del totale. "Oggi mi sento emozionata, è un momento di grande attesa, un evento importante per tutti noi – ha affermato ieri l’allieva ufficiale Letizia Giannico – un percorso duro, che regala tante emozioni ed è un’opportunità. La scelta di questa divisa è una conferma di tutta quella serie di valori in cui crediamo fermamente: un attaccamento per la patria che oggi scegliamo di confermare".