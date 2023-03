Il giuramento solenne "Avete scelto di servire la patria, sarete bravi comandanti"

di Valentina Reggiani Nella splendida cornice del cortile d’onore dell’Accademia militare si è svolta ieri la tradizionale cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali del 204° Corso "Volontà". Duecentoventidue giovanissimi allievi - di cui otto stranieri provenienti da diversi Paesi - che hanno scelto di dedicare la propria vita allo Stato. Il giuramento si è svolto alla presenza delle massime autorità istituzionali della Difesa, tra cui il ministro Guido Crosetto e delle autorità militari e civili, tra cui sindaco, prefetto e presidente della provincia. "Non si può essere grandi ufficiali se prima non si è grandi uomini - ha affermato il ministro Crosetto rivolgendosi agli allievi – Sono emozionato di essere qua oggi, di fronte a ragazzi che hanno appena giurato di dedicare la propria vita a servire lo Stato e la Repubblica italiana. Ragazzi - ha continuato il Ministro - che hanno fatto una scelta di vita ovvero quella di servire una istituzione, di caricarsi sulle proprie spalle la difesa di questo Paese creando le condizioni di sicurezza affinché una nazione possa vivere in democrazia. La sicurezza - ha continuato - è il requisito perché esista umanità, democrazia affinché l’umanità possa crescere in pace. La creazione di un futuro inizia oggi:...