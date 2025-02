Il Gonfalone onora il patrono anche a San Gimignano

San Gimignano, noto borgo toscano, e Modena. Città unite dallo stesso patrono: Santo Geminiano Vescovo. Un incontro di fede, di storia e di amicizia fra le istituzioni delle due città, che si rinnova ogni anno forte del legame basato sul patrono, protettore sia di San Gimignano, sia di Modena che di Pontremoli.

Per ricordare e onorare questo nuovo e oramai primo venticinquesimo anniversario di incontro e accoglienza fra fede, storia e istituzioni, la delegazione ufficiale del Comune di Modena venerdì scorso, 31 gennaio, guidata dalla vicesindaca Francesca Maletti (nella foto) ha raggiunto la città in provincia di Siena. Per onorare questo anniversario insieme al Gonfalone della città di Modena delle torri, è salita ai piedi dell’altare della suggestiva Cappella del duomo dove si trova custodita, pregata e venerata la reliquia (scheggia del dito rivolta verso l’alto) del santo vescovo Geminiano.

Uno dei gioielli della insigne basilica di rara architettura scolpita e decorata intorno al XV° secolo in oro zecchino dallo scultore fiorentino Benedetto Da Maiano. Ammirata, fotografata e visitata da milioni di turisti del mondo.

"È sempre un’emozione portare il saluto della nostra amministrazione nel cuore di San Gimignano", la soddisfazione della vicesindaca Maletti. "Il patrono unisce in un legame molto forte le nostre città di Modena, Pontremoli e San Gimignano", le parole del sindaco Andrea Marrucci. "Ritrovarci ogni anno nelle nostre città consorelle nel ricordo del Santo, indipendentemente dalla fede di ciascuno, rinnova non solo una tradizione lontanissima, ma unisce nel ricordo, nella storia, nell’impegno le nostre comunità, sviluppando legami istituzionali e di amicizia sempre più forti".

Romano Francardelli