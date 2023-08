"Il Governo faccia chiarezza"

"C’è grande preoccupazione per la questione Pnrr. Il Governo è irresponsabile e incapace di gestire questi fondi, risorse importanti per le nostre comunità e per il nostro futuro. Questi fondi portano Modena verso l’innovazione e la riqualificazione". Sono parole del consigliere del Partito democratico Alberto Bignardi, che ha presentato un’interrogazione in merito "alle gravi notizie legate ai fondi Pnrr. Molti degli ambiti di intervento della città che cambia – dice Bignardi – sono impattati dal Pnrr e l’importante ripercussione che può avere sulla città. Da questi dettagli si evince quanta pressapochezza ci sia in questo Governo che si dichiarava pronto. Pronto a cosa non lo sappiamo. Sicuramente non a mettere in sicurezza i suoi cittadini, nè in merito al salario minimo nè alle opere importanti come queste. Si attivano però per incrementare gli stipendi massimi di opere come lo Stretto, desiderosi di passare alla storia per opere faraoniche si dimenticano della contabilità delle città. Interroghiamo sindaco e giunta – conclude Bignardi – per sapere se questo problema sia reale e se il Governo centrale abbia idea di come compensare queste risorse".