"Il governo risponde al territorio . Il Pd non pensa al bene della città"

Dopo la polemica innescata dai consiglieri Pd in merito alla convocazione dei servizi per l’impianto Bess che dovrebbe sorgere a San Damaso di Modena, a rispondere è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e senatore Michele Barcaiuolo: "Ci pare di sognare. Il governo Meloni, nella persona del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, intende accogliere la richiesta del Comune e convocare la conferenza dei servizi in modalità sincrona. E il Pd cosa fa? Si lamenta, perché evidentemente l’interesse di partito viene prima del bene della città. Comprendiamo che per loro sia una novità vedere un governo che dà risposte al territorio, dimenticato dai governi di sinistra. È evidente che questo oggi accade non grazie al Pd, ma nonostante il PD...".

È bene ricordare, aggiunge il senatore, "che la convocazione della conferenza dei servizi non è affatto un "favore", ma un atto previsto dalla legge che il governo ha scelto di portare avanti proprio per dare ascolto alle istanze del territorio modenese. Attendere il dettaglio delle opere di rete e il benestare di Terna non significa fare orecchie da mercante, ma rispettare le procedure corrette. Il Pd può pure auto-celebrarsi e intestarsi il lavoro dei tecnici comunali e di Arpae, ma la verità è che se oggi Modena è al centro dell’attenzione nazionale è perché l’esecutivo Meloni ha deciso di approfondire".

Fratelli d’Italia "non riceve ’aiutini’: porta le ragioni della città nelle sedi opportune, mentre il Pd continua a pensare più a difendere se stesso che a tutelare davvero i modenesi".

Invece "di ringraziare l’esecutivo nazionale che, a fronte di criticità in merito alla localizzazione dell’impianto, vuole vederci chiaro – prosegue Barcaiuolo – il Partito democratico accusa Fratelli d’Italia. La verità è che quando la conferenza dei servizi verrà convocata – e questo succederà solo dopo l’invio, da parte delle società proponenti, del progetto di dettaglio delle opere di rete e il conseguente benestare di Terna – il sindaco Mezzetti e la giunta a guida Pd dovranno, questa volta davvero, portare le istanze della città nelle sedi opportune. Ed è questo che evidentemente preoccupa Lenzini & co".

"Sia chiaro, in ultimo, che gli interlocutori del Governo su questa partita sono il sindaco e l’amministrazione comunale, non certo il Pd: un partito spaccato, ad oggi commissariato dopo lo scandalo aMo e dove non si capisce chi comanda. Insomma il numero di Mezzetti ce l’abbiamo, quello di Lenzini e Poggi non ci serve. Facessero pace internamente, se ne sono capaci, invece di dare lezioni a noi".