"Il governo tutelerà il vostro comparto"

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, il Magnifico Rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, ed il Presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi. A chiuderli, invece, il viceministro Valentino Valentini, che ha ricordato come l’Italia sia il secondo Paese manifatturiero europeo, ma non sia il secondo Paese produttore di energia in Europa. "Lo scenario degli ultimi tre anni – ha detto - ci ha costretto a modificare il mix di approvvigionamento energetico: l’approccio al green deal è corretto, ma da rivedere ci sono le scadenze e i percorsi. La ceramica è un settore indispensabile al Made in Italy e va tutelato".