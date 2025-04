Il gran ritorno di Youssou . E le conchiglie in jazz

Un protagonista d’eccezione, Youssou N’Dour (nella foto), aprirà giovedì 17 aprile la nuova edizione del festival "L’Altro Suono" del teatro Comunale Pavarotti Freni. Cantante e musicista poliedrico, ha saputo partire dalla tradizione musicale del suo Senegal per approdare a un originale afro-pop. Già alla fine degli anni ‘70 è divenuto il pioniere del mbalax, un genere musicale che intreccia il wolof sabar con i suoni latini, il rock e gli echi africani: la celebrità mondiale lo ha portato a calcare palchi prestigiosi, come quello del tour di Amnesty International, insieme a Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting e Tracy Champan, e nel 1994 la sua "7 seconds", in duetto con Neneh Cherry, è divenuta una hit. Nel 2012 è stato nominato ministro della cultura in Senegal. Ora il suo ritorno anche sulle scene musicali: al Comunale, insieme al gruppo "Le Super Étoile de Dakar, presenterà (in prima italiana) il nuovo album "Éclairer le monde". Di grande fascino anche il concerto che, sempre giovedì 17, il trombonista Mauro Ottolini terrà alla Tenda per il festival Crossroads: con il suo poetico Osaki Trio, insieme a Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Marco Bianchi alle chitarre, mescolerà tradizione italiana, blues, gipsy, rumbe esotiche, ripercorrendo quasi un secolo di storia del jazz. E ci farà ascoltare anche strumenti ancestrali e sorprendenti come le conchiglie.

