Il grande abbraccio : "Lavori all’uncinetto per aiutare i territori colpiti dall’alluvione"

Un grande abbraccio ma anche un gesto concreto di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dall’alluvione di maggio. E’ quello che arriva dalle Penelopine, un gruppo di amiche dal grande cuore che hanno realizzato borse, coperte e tanto altro ad uncinetto al fine di devolverne il ricavato alle popolazioni colpite. Infatti il nome ‘Penelopine’ è nome nato da uno scherzo fra amiche con una identica passione: il lavoro a maglia e a uncinetto. Tiziana, Raffaella, Monica e Anna si sono incontrate per la prima volta circa 10 anni fa, in occasione di un corso di maglia organizzato presso il negozio di lana di Tiziana e non si sono più perse di vista. Domani dalle 10 alle 18 in piazza Roma sarà possibile fare un’offerta e portarsi a casa le splendide realizzazioni del gruppo delle Penelopine. L’intero ricavato sarà devoluto, attraverso l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, alle popolazioni e ai territori colpiti dall’alluvione di maggio scorso. Il progetto è stato presentato ieri mattina in Comune e nasce da un lavoro di squadra: Croce Blu Modena per agli aspetti organizzativilogistici, il gruppo delle Penolipine che, con le loro sapienti mani, si è occupato della realizzazione dei manufatti. Modenamoremio ha fornito il supporto "pubblicità" dell’evento e la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, in questi mesi, ha accolto nei propri locali di via S. Carlo il laboratorio creativo delle Penelopine. Il progetto è sostenuto dall’Amministrazione. "Per noi è stato un grande onore collaborare con le Penelopine, donne di grande passione e lavoro – afferma la presidente della croce blu, Anna Perazzelli. Dopo aver spalato per diverse settimane fango nelle zone alluvionate, ci siamo stretti tutti in un abbraccio per la nostra regione perché dobbiamo sostenere donne, uomini, bambini, in modo che possano rialzarsi più forti di prima". Croce Blu Modena è presente in città da oltre 40 anni come supporto ai bisogni dei cittadini, in particolare per ciò che attiene al trasporto sanitario, ma non solo. Nel corso dell’iniziativa di raccolta fondi, alle 15 sempre in Piazza Roma, alla presenza del Sindaco e dei Responsabili Protezione Civile ANPAS Emilia Romagna verranno premiati i volontari Croce Blu Modena che hanno partecipato attivamente alla gestione dell’emergenza creata dall’alluvione di maggio scorso. "Abbiamo condiviso serate fra gomitoli, risate, chiacchiere, dolcetti e progetti, tanti progetti – spiegano le Penelopine. Siamo partite, a suo tempo, con quello di una sciarpa e siamo arrivate a concepire e realizzare progetti di raccolta fondi per beneficenza sempre più importanti fino a quello più emozionante, Viva Vittoria Modena, concluso il 12 marzo 2023 con la nostra Piazza Grande completamente tappezzata di coperte multicolore. Abbiamo capito che avremmo potuto realizzarne ancora di più per un progetto importante, volto a sostenere i territori colpiti dall’alluvione".

v.r.