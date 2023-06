Il grande cerchio della solidarietà "I romagnoli che abbiamo soccorso ci avevano aiutato durante il sisma"

di Valentina Reggiani

La mano tesa verso chi ha bisogno. Una catena di solidarietà che lega da sempre l’Emilia e la Romagna, dove il cuore dei cittadini è grande. Sono tantissimi gli emiliani – e i modenesi – che si sono dati il cambio, in questi giorni, per fornire aiuto e sostegno alle popolazioni alluvionate. Tra questi anche un gruppo di ragazzi di Rovereto che, una volta arrivato a Faenza, ha scoperto come le stesse persone che in quel momento stavano aiutando, ben 11 anni fa fossero corse nella bassa, e in particolare nel loro paese, in supporto dei cittadini colpiti dal sisma.

A raccontare la fortissima emozione provata in quel momento è Silvia Baraldi, 32 anni, commerciale. Di lei, del suo impegno nelle zone alluvionate e di quell’incontro avvenuto tra il fango con chi, all’epoca, aveva sfidato le macerie per aiutare i modenesi ha scritto anche il governatore Bonaccini. "Ho scritto un messaggio su Instagram al presidente della Regione per raccontare come, 11 anni dopo il terremoto che ha cambiato le nostre vite sono stata in Romagna tre giorni a spalare fango – racconta Silvia – E qui ho incontrato persone di Faenza che erano a casa mia proprio 11 anni fa ad aiutarmi dopo il sisma".

Come mai ha deciso di raccontare questo emozionante incontro?

"Perché è stato molto bello: stavamo aiutando una famiglia a sgomberare il garage ricoperto di fango quando ci hanno chiesto di dove fossimo. Quando abbiamo nominato Rovereto, ci hanno risposto: eravamo da voi 11 anni fa durante il terremoto".

In Romagna siete andati in gruppo.

"Si, ci siamo organizzati attraverso un gruppo di volontari, ‘Tin Bota’ che ha portato soccorso anche ad Amatrice o in altre zone colpite da catastrofi ambientali. Volontari vecchi e nuovi che tramite il tam tam dei social cercano il modo di rendersi utili e ci hanno mandato da chi aveva bisogno per due domeniche, il 21 e il 28 maggio".

Quanto sono stati importanti per lei i volontari durante il sisma?

"Avevo 22 anni quando la terra ha tremato e l’aiuto dei volontari è stato fondamentale, non solo a livello fisico ma soprattutto per il supporto psicologico. Empatia e solidarietà tra persone hanno fatto la differenza: a Rovereto l’apporto più grande di volontariato ci era stato dato dagli alpini per una questione di gemellaggio e hanno fatto opere importanti: a loro dobbiamo tanto".

Come mai ha deciso di andare ad aiutare le popolazioni alluvionate?

"Per me è stata la prima volta ed è capitato quasi per caso, tramite un amico in comune che aveva scritto su Instagram che sarebbe andato ad aiutare a Faenza. Si sono mossi volontari giovani e, come dicono, diversamente giovani che si sono prodigati davvero tanto e ho deciso di andare con loro. A farsi avanti c’erano tantissimi modenesi di tutta la provincia ma anche persone arrivate da diverse parti d’Italia. Ora vorremmo costituire un’associazione, una Onlus per riuscire ad essere sempre pronti quando accadono queste cose".

Cosa ha provato incontrando chi, all’epoca, aiutò l’Emilia a rialzarsi?

"Un forte senso di commozione. Ti torna alla mente tutta la paura vissuta davanti ad una calamità naturale, una catastrofe. Ti senti impotente. Da solo non puoi fare nulla ma quando costituisci una rete sociale così importante puoi veramente spostare le montagne".

Avete già in programma altre partenze?

C’è chi si è preso una settimana di ferie per restare lì in pianta stabile. Noi da Rovereto partiremo domenica: siamo una ventina e tutti si sono prodigati per rendersi utili, raccogliendo il più possibile: dagli stivali di gomma, alla pala, ai guanti. Ognuno ha fatto la sua parte per aiutare chi ha bisogno. La Romagna chiama e l’Emilia risponde".