Il grande cuore dei modenesi

di Barbara Manicardi

Finalmente – dopo qualche ’incidente di percorso’ – la seconda Casa di Fausta ha aperto i battenti grazie ad Aseop (e in particolare al suo instancabile presidente Erio Bagni) e a tutti coloro che si sono mobilitati senza risparmiarsi per far sì che i piccoli malati oncologici e le loro famiglie potessero avere un ’rifugio’.

Le due strutture di accoglienza sono davvero un vanto per la nostra città, sono un simbolo di altruismo e di grande civiltà, sono la dimostrazione concreta del grande cuore dei modenesi (e non solo) che, quando si tratta di scendere in campo, non si risparmiano mai. Grazie.