Il grande cuore dei volontari, defibrillatore donato alle scuole

Il grande cuore di Finale non smette mai di battere. Ieri mattina l’Associazione volontari pro handicappati ha donato alla scuola media Frassoni un defibrillatore acquistato grazie ai proventi dello stand gastronomico allestito durante "La dolce vita". "La nostra attività si rivolge soprattutto al sostegno ai ragazzi disabili e alle loro famiglie – spiega Sandra Golinelli dell’associazione –, ma da qualche tempo abbiamo voluto allargare lo sguardo anche ad altre esigenze del territorio": il mese scorso a Vignola una ragazzina è stata salvata a scuola proprio grazie all’intervento col defibrillatore, e da qui è nata l’idea di acquistare un apparecchio anche per le medie finalesi. Presenti alla cerimonia il sindaco Claudio Poletti e il dirigente scolastico Tiziano Mantovani, oltre a tanti ragazzi. Nata già negli anni ‘80, l’associazione prosegue il suo impegno con varie iniziative di autofinanziamento, come la festa Tuttinsieme che tornerà dal 7 luglio.