Il grande cuore di Fondazione Bsgsp. Due defibrillatori donati a Zocca

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di due nuovi defibrillatori donati dalla Fondazione BSGSP al Comune di Zocca. I dispositivi, fondamentali per la sicurezza della comunità, sono stati collocati nelle frazioni di Montombraro, in piazza San Carlo, e Ciano, in piazza Saldinari. All’evento hanno partecipato rappresentati dell’amministrazione comunale, in primis il sindaco Federico Ropa, e il presidente della Pubblica Assistenza di Zocca, Dante Gruppioni, accompagnato da alcuni volontari. Presenti inoltre il presidente della Fondazione BSGSP Claudio Rangoni Machiavelli, accompagnato da Raffaella de Marchi, Responsabile Area Modena Sud, e Luigi Bettini, direttore della Filiale di Zocca, di Banco BPM.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio impegno della Fondazione BSGSP nella promozione della sicurezza e della salute pubblica, supportando le comunità locali con strumenti essenziali per il primo soccorso. "Ringrazio la Fondazione BSGSP che, grazie al proprio contributo, ci ha permesso di ampliare la rete dei defibrillatori sul territorio comunale, permettendoci di coprire anche le frazioni di Montombraro e Ciano" commenta il sindaco Federico Ropa. "La Fondazione in questi anni ha dimostrato di essere molto attenta alle esigenze della comunità, e questo è solo uno dei passi che stiamo percorrendo insieme per migliorare i servizi sociosanitari e dell’infanzia a favore della nostra popolazione. A questo importante intervento si aggiungeranno anche i corsi di formazione che metteremo in campo grazie alla Pubblica Assistenza di Zocca, per avere più volontari capaci di attuare le manovre salvavita. La Pubblica Assistenza, tra l’altro, sta studiando un importante progetto di cardio-protezione che ci permetterà di continuare ad integrare la presenza di Dae sul nostro vasto territorio montano".

"La donazione di questi defibrillatori rappresenta un gesto concreto di vicinanza alla comunità di Zocca – ha dichiarato il presidente della Fondazione BSGSP Claudio Rangoni Machiavelli –. Interventi tempestivi in caso di emergenza cardiaca possono fare la differenza tra la vita e la morte, ed è fondamentale che i cittadini abbiano accesso a strumenti salvavita come questi. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Pubblica Assistenza di Zocca per la collaborazione nella realizzazione di questo progetto". L’installazione dei defibrillatori nelle frazioni di Montombraro e Ciano rappresenta un passo importante per la sicurezza del territorio, contribuendo a rendere Zocca un Comune sempre più attento alla salute e alla prevenzione.