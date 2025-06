Il grande fascino del mondo delle corse e delle auto d’epoca

’Modena città di motori’ è il titolo di un mio vecchio libro del novembre 2012. Nel libro, oltre al testo e alle fotografie, c’erano testimonianze di tutti quelli che avevano vissuto l’automobilismo a Modena: Mauro Battaglia, Carlo Benzi, Ermanno Cozza, Luca Dal Monte, Piero Ferrari, Mauro Forghieri, Carlo Gozzi, Adolfo Orsi, Giovanni Perfetti, Francesco Stanguellini e Mauro Tedeschini. Ognuno ha scritto un suo ricordo, una testimonianza. Rileggendolo, vado indietro nel tempo, non sono un appassionato di motori, ma mi affascina quel mondo, le corse, le belle macchine soprattutto quelle d’epoca, anche perché sono d’epoca anch’io.

Mi affascina la Mille Miglia storica e quell’atmosfera che c’era attorno a quella gara, il passaggio dei bolidi in largo Garibaldi e i grandi piloti: Taruffi, Varzi, Ascari, Marzotto, nomi mitici di un momento passato. Ricordo anche il circuito di Modena appena finita la guerra, nel parco, lì ho visto correre Nuvolari! Poi il tragico incidente nel 1947 proprio di fronte al Collegio San Giuseppe dove a quel tempo frequentavo il ginnasio. Ricordo l’Autodromo, magico, i Gran Premi di Modena e ancora nomi mitici, Ascari e Fangio. Andavo spesso a vedere anche le prove, purtroppo anche quelle col tragico incidente di Castellotti. Poi ho assistito anche al Rally del cinema, dove ho visto Sofia Loren, bellissima e le ho anche fatto una ripresa con la mia cinepresa 8 millimetri. Sono ricordi lontani, Enzo Ferrari che sono riuscito a fotografare anche per il libro Modena casa mia, e Gilles Villeneuve sulla pista di Fiorano poi, anche il Papa Giovanni Paolo II, quando nella sua visita a Modena nel giugno 1988, ha fatto un giro in Ferrari. E La Ferrari, la Maserati, la Stanguellini sono le glorie di Modena assieme a Pavarotti a cui se ne sono aggiunte altre, la Pagani, in un mondo moderno che non mi fa dimenticare quello antico, storico, che ho ritrovato nei bei quadri di Alessandro Rasponi nella mostra organizzata, creata, dalla Maria Carafoli nella chiesa di San Carlo restaurata dall’architetto Gentilini ( mi piace molto il colore), ’Motori fenomenali’ lo erano davvero e lo sono ancora in quel mondo magico che ha creato Rasponi nei suoi quadri. Una bella mostra con tante altre cose e un ricordo di don Sergio Mantovani, grande persona e grande amico! Per finire, vi segnalo da vedere anche la mostra di Daniela Alfarano e Daniele Pignatelli, A MARE. Dal 5 Luglio nel complesso San Paolo in via Selmi Ci vediamo là!

Beppe Zagaglia