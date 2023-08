Il grande ritorno del Rally Nuovo progetto sportivo dopo l’incidente del 2021 "La sicurezza in primis"

di Nicola Bonafini

La 42ª edizione del Rally dell’Appennino si ripresenta in una forma rinnovata, dopo la tragedia che segnò l’edizione del 2021. Quest’anno la kermesse motoristica, che si tiene in terra reggiana ma negli anni ha fidelizzato anche moltissimi modenesi, ruoterà tutta attorno a Castelnovo Monti e non più San Polo. Se è vero, infatti, che storicamente, le prime edizioni del Rally avevano effettivamente il loro epicentro proprio nel comune castelnovese, è altrettanto vero che gran parte di quelle disputate in ‘epoca moderna’, hanno avuto per protagoniste anche le stradine che solcano le Terre Matildiche.

Ieri dunque è arrivata la comunicazione ufficiale: il Rally tornerà il 16 e 17 settembre e a organizzarla sarà il gruppo toscano Maremma Corse 2.0 cui l’Automobile Club Italia di Reggio – che è titolare del diritto sportivo – ha affidato l’organizzazione.

A segnare uno spartiacque determinante è stata, purtroppo, la tragedia avvenuta nell’ultima edizione di fine agosto del 2021, con l’incidente in località Riverzana. Il 28 agosto la Peugeut 208, guidata da Claudio Gubertini e Alberto Ialungo, perse il controllo dopo una semicurva, decollando verso il parapetto a lato della strada, in direzione opposta al senso di marcia delle auto. Lì c’erano Davide Rabotti, 21 anni di Reggio, e Cristian Poggiolo, 35 anni di Lama Mocogno, due spettatori della gara, morti pressoché sul colpo. L’inchiesta sul caso è in attesa dell’udienza preliminare, nove gli indagati: Alen Carbognani, come legale rappresentante dell’Asd Grassano rally che organizzò la manifestazione; Simone Bettati, direttore di gara; Luca Meneghetti, delegato all’allestimento; Brunello Demitri, supervisore tecnico del percorso; Pietro Martinelli, commissario di percorso; Eugenio Dallari e Andrea Montecchi, come equipaggio di una macchina apripista; Edoardo Ferranti e Daniele Bandieri, equipaggio di un’altra auto apripista.

La nuova partnership è arrivata per implementare il progetto messo a punto dalla Commissione Sportiva dell’Aci, e verrà evidenziata da altre novità ancora, oltre al cambio di focus su Castelnovo Monti. Da un punto di vista meramente sportivo, un nuovo aspetto riguarda le 9 prove speciali previste (tre da ripetere tre volte), per un complessivo di distanza competitiva di 69.720 chilometri, sui 232.290 totali. Si partirà e si arriverà a Castelnovo, e lì si svolgerà il riordino notturno tra sabato e domenica, con le altre tre prove previste tra Carpineti e Felina.

Il tutto però con un caveat: quello che oltre a essere ’a prova di bomba’ il progetto sportivo, lo sia anche quello legato alla sicurezza. È ciò che si aspetta il sindaco di Castelnovo, Enrico Bini: "Per fine mese ho appuntamento con l’organizzazione per discutere nel dettaglio il piano della sicurezza – dichiara il primo cittadino castelnovese –. Mi aspetto un piano steso nei minimi dettagli, per poi dare l’ok complessivo a tutto il quadro. Una volta chiarito questo aspetto per noi dirimente, potremo esprimerci anche sulla competizione ed il suo significato per Castelnovo Monti e le altre realtà toccate dal Rally".