Il grande Sokolov al Pavarotti

Molti critici definiscono Grigory Sokolov (in foto) il più grande pianista dei nostri tempi. Anche la sua figura imponente sembra quasi rispecchiare la sua statura artistica: un gigante della musica. Il celeberrimo pianista russo torna stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni per uno dei concerti più attesi della stagione: la prima parte del suo programma sarà dedicata a composizioni di Henry Purcell, mentre il secondo tempo verrà dedicato alla Sonata n.13 e all’Adagio in si minore KV540 di Mozart.

Tanto carismatico quanto riservatissimo, Grigory Sokolov è nato a San Pietroburgo (allora Leningrado) nel 1950, e a soli 16 anni è stato il più giovane pianista a conquistare il primo premio nel Concorso internazionale Ciajkovskij di Mosca. Da quel momento la sua carriera (e il suo mito) hanno spiccato il volo. Sokolov prepara ogni concerto con minuziosa attenzione: per esempio, prima di ogni recital richiede almeno il doppio di tempo di prove rispetto ad altri musicisti, quasi per entrare in simbiosi con il pianoforte su cui dovrà suonare, poi, come una forma di ringraziamento, di solito alla fine di ogni serata concede al pubblico almeno il doppio dei ‘bis’. "È una figura di culto – si legge sul Berliner Zeitung – e i suoi concerti sono come cerimonie rituali".

I recital sono le uniche apparizioni in pubblico di Grigory Sokolov. Sono rare le sue interviste e per quasi vent’anni non sono comparsi suoi dischi. Soltanto dal 2015 ha avviato una collaborazione con Deutsche Grammophon accettando che venissero pubblicati alcuni recital, tutti dal vivo.

Stefano Marchetti