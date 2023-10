"Il Gratta&Vinci non è innocuo . Bisogna tenere alta la guardia"

Importante tenere alta la guardia anche sul Gratta&Vinci, erroneamente considerato il meno pericoloso dei giochi d’azzardo e storicamente il più diffuso tra la popolazione anziana. Gioco popolare per eccellenza, scarsamente percepito come azzardo vero e proprio, causa in realtà gli stessi problemi dei giochi maggiori. Proprio l’aspetto colorato e innocuo e il modico investimento richiesto (da 1 a 20 euro) lo rendono una delle espressioni più insidiose dei giochi d’azzardo. "Mediamente risulta vincente, con un premio di modesta entità, un tagliando ogni quattro, e la vincita viene di solito immediatamente ‘reinvestita’ nel gioco con l’acquisto di ulteriori biglietti", come evidenziato dal rapporto di Federconsumatori, Acli ed Arci. Malgrado sia spesso considerato un’innocua scommesa, "provoca gli stessi problemi dei giochi principali, colpendo però, in questo caso, in modo significativo la popolazione anziana ma con la crescita di altre fasce come operai, impiegati e ragazze giovani, che acquistano soprattutto i tagli piccoli". Nel 2022 sono 152.2 i milioni di euro giocati, un numero più basso rispetto ai 175 milioni del 2021, ma al di sopra delle raccolte registrate nel 2019 e 2020. La ‘spesa’, cioè quanto perso dai giocatori, è pari a 36,4 milioni di euro, ovvero il 23,4% dell’ammontare complessivo giocato. "Serve – interviene Govoni – una legge che attui davvero il divieto di pubblicità. Dico ‘davvero’ perché quando c’è una vincita di 2 milioni di euro al gratta&vinci i titoloni sparati su giornali e tv sono un’enorme pubblicità gratuita. Nei giorni successivi decuplica la loro vendita e nel lungo periodo raddoppia nel comune interessato dalla vincita". Un’idea consigliata dal rapporto è di segnare su un’agenda per un anno quanto speso e quanto vinto: un modo più scientifico per valutare il bilancio o lo ‘sbilancio’ del gioco d’azzardo.

Sofia Silingardi