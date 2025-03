"Il Green Deal penalizza chi produce piastrelle"

Il tema energetico, connesso a politiche europee nei confronti delle quali Confindustria Ceramica non ha mai nascosto le sue perplessità resta ‘caldo’ per il settore. E se qualche giorno fa Confindustria Ceramica è stata teatro della presentazione di uno studio di Intesa Sanpaolo, a margine del quale sono emerse, oltre all’eccellenza del comparto, anche le criticità con cui lo stesso ha a che fare, ieri la sede dell’associazione di via Monte Santo è stata meta della visita del generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ ed eletto nelle liste della Lega, che ha incontrato i vertici di Confindustria Ceramica, accolto dal Direttore Generale Armando Cafiero e dal Presidente della Commissione Energia Franco Manfredini.

Vannacci ne ha raccolto le istanze spiegando come la strada da intraprendere sia quella di "buttare a mare il Green Deal", ovvero il sistema di norme e regolamenti che tratteggia la politica ambientale dell’UE. "Penalizzante per la ceramica come per altri settori: il Green Deal – ha aggiunto – è stata la rovina dell’industria europea: il costo dell’energia è salito alle stelle condizionando la produttività di un sistema che ha perso, con la Russia, un fornitore di energia a basso costo e si è trovato anche a fare i conti con la guerra".

Ad avviso del generale "adesso dobbiamo fare in modo che la guerra finisca e ricominciare a fare intese commerciali con l’Asia, smettendo di appoggiare politiche ideologiche che non danno risultati a livello di protezione ambientale ma penalizzano la competitività delle nostre industrie". Non solo il Green Deal, tuttavia, oggetto dei colloqui ‘sassolesi’ di Vannacci: in agenda anche i dazi e i regolamenti ETS. Sui primi ha detto che "se l’industria europea si è impoverita non è colpa dei dazi di Trump, ma di una politica scellerata posta in essere da Von Der Leyen e da un’Europa a trazione socialdemocratica" aggiungendo come "un’altra causa dell’impoverimento delle nostre economie è la globalizzazione".

Sugli ETS Vannacci è stato ancora più netto: "penalizzano la ceramica e altri settori trainanti del made in Italy come l’automotive: un’altra assurdità che, senza basi scientifiche ha posto limiti che non hanno senso. Va rivisto se non abolito: fosse per me – ha concluso - lo farei domani ma io sono solo un votante su 700, quindi occorre fare pressione a più livelli per far capire che va cambiata tutta la politica europea in tema ambientale".

Stefano Fogliani