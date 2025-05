Il Gruppo Fabbri acquisisce la spagnola G.F. Packaging

Il Gruppo Fabbri Vignola, leader nel settore del packaging, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di G.F Packaging España S.A., società spagnola operante nel medesimo settore e già dealer di Gruppo Fabbri Vignola per la Penisola Iberica, il Nord Africa e il Sud America. "L’operazione – commentano dal Gruppo Fabbri - rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della posizione di Fabbri sul mercato europeo. Il Gruppo consolida la presenza sia per la vendita di soluzioni innovative per il packaging alimentare, sia per il supporto tecnico post-vendita in merito a manutenzione ordinaria e straordinaria, integrazione delle linee produttive e servizio ricambi".

Stefano Pellegatta, ceo del Gruppo Fabbri, dice: "Nonostante l’incertezza normativa, politica ed economica del momento, siamo convinti della bontà della nostra strategia, improntata sui valori di sostenibilità, ricerca, innovazione e attenzione alle persone e all’ambiente. Questi sono valori abilitanti un approccio industriale consapevole, caratterizzato da partnership solide, come quella costruita negli anni con G.F. Packaging España. Tali sono i valori del nostro azionista di riferimento, Argos Wityu, che costantemente alimenta, affiancandoci in maniera concreta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati".

m.ped.