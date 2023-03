Il gruppo Verisure cerca 10 agenti di vendita

Verisure, multinazionale nel mercato dei Sistemi di Sicurezza, ricerca 10 agenti di vendita. Sei una persona ambiziosa, proattiva e stai cercando un’azienda dove poter crescere? Si offre un minimo garantito e rimborso spese iniziale, più un piano provigionale in grado di soddisfare il talento, innovativi strumenti di vendita, accesso al servizio di appuntamenti prefissati (no telemarketing), auto aziendale a seguito degli obiettivi raggiunti nei mesi iniziali. Si avrà a disposizione una formazione continua sia in aula che sul campo e, in qualità di venditore, ci si occuperà di far conoscere i prodotti ed i servizi Verisure nel territorio di competenza, col costante supporto del responsabile di zona. Richiediamo disponibilità full time e auto. L’inserimento sarà tramite contratto di collaborazione iniziale e successiva apertura di partita iva. Nell’ultimo anno siamo cresciuti di più di 150 consulenti commerciali aprendo 6 nuove regioni. Contattare [email protected] – 345 9241125 entro il 16032023.