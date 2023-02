Il jazz di Caliumi al Centrale 66

Accade spesso che ascoltando i giovani ci si interroghi sulla genuinità della loro urgenza creativa, sulle reali ragioni artistiche alla base dei trii e quartetti che vanno a comporre, sul carattere più o meno derivativo rispetto ai modelli evergreen d’oltreoceano, ma anche ai canovacci del jazz italiano che s’è affermato nel mondo per la bravura dei musicisti e delle produzioni. È buona norma non attendersi subito dei prodigi di note, ma quando la stoffa è buona si può guardare al futuro con un certo ottimismo. Virtù che non hanno fatto difetto a chi intravide al conservatorio Vecchi Tonelli di Carpi qualità spiccatissime in Manuel Caliumi, sassofonista, compositore e docente di vaglia, lunedì dalle 21.30 al "Centrale 66, special guest del Free Quartet. Conservatori e seminari di prima scelta, Caliumi che oggi vanta una bacheca colma di riconoscimenti e un’intensa attività tra festival e club patinati, ha affinato le proprio qualità nella Grande Mela con David Binney, Melissa Aldana e Loren Stillman, nonché al Columbia College di Chicago godendo di una borsa di studio per una masterclass con Dave Douglas, l’eccelso trombettista compositore del New Jersey con cui in seguito ha condiviso le luci dei riflettori.

g.a.t.