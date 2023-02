Il jazz modenese trasloca dalla sala Abate Road all’Hangar Rosso Tiepido

Una novità elettrizzante per i jazzofili modenesi: dal 12 marzo i concerti ospitati in questi ultimi mesi nella sala dell’Abate Road traslocheranno nell’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 14202. E l’esordio, sfolgorante, potrà contare sullo show aggiornato della tournée di Bobby Watson, un solista eclettico che eccelle in ogni rivolo della black music, dal funky, al bop, al rhythm ’n’ blues. Appuntamenti che continueranno fino a maggio con artisti da piani alti, da Rossana Casale che omaggia Joni Mitchell e dal bassista Richie Goods con la vibrafonista Chien Chien Lu ad Aldo Mella che rilegge le musiche di Franco D’Andrea con il clarinettista Francesco Bearzatti ("Electric Franco"). Domani al Centrale l’ennesima jam firmate del Free Quartet (21.30) ospita il sassofonista Riccardo Manfredi che esordì nei primi anni Novanta con i Confusion Quartet per poi passare al jazz. Dopo aver diretto per 20 anni il settimanale News Spettacolo e poi la scuola Musik Master ha ripreso l’attività concertistica intersecando artisti quali Paolo Fresu, Furio Di Castri, Achille Succi, Guglielmo Pagnozzi, Piero Odorici oltre a diverse big band.

g.a.t.