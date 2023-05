Il laboratorio del futuro "Mobilità elettrica, qui formiamo i tecnici delle automobili green"

Un laboratorio per costruire le automobili del futuro. E’ stato inaugurato ieri mattina nella palazzina D dell’istituto Ipsia Corni - nel bel mezzo del Motor Valley Fest - un nuovo spazio per studenti e neodiplomati in collaborazione con l’istituto di formazione Its Maker.

L’aula dell’istituto professionale di viale Tassoni, dove i ragazzi potranno imparare a costruire motori elettrici, sarà infatti usata dai futuri studenti di quarta e quinta del Corni e dagli iscritti al corso biennale postdiploma ‘Veicolo elettrico ibrido e connesso’ dell’Its.

Il taglio del nastro del ’Laboratorio mobilità elettrica’ è stato affidato alla dirigente scolastica dell’Ipsia, Angela Alessandra Milella: "Vogliano essere al passo con i tempi, non solo durante il Motor Valley Fest ma con un’offerta didattica all’avanguardia. Il laboratorio si inserisce in un porgetto più ampio, visto che è prevista a breve una generale ristrutturazione della scuola". La preside annuncia infatti come il cosiddetto ‘ottagono’, oggi edificio adibito a deposito, sarà abbattuto e ricostruito e come la scuola sarà presto interessata da lavori di adeguamento sismico: "Apriremo tanti cantieri, è un primo passo verso l’innovazione. Nell’ex ottagono, tra circa un anno, avremo sale conferenze e spazi per ospitare nuove tecnologie. Il progetto della Provincia è davvero moderno e darà la possibilità agli studenti di usufruire di nuovi e accoglienti spazi".

"L’offerta formativa della scuola si arricchisce di questo nuovo laboratorio votato all’elettrico che tiene in considerazione la tradizione del territorio, l’innovazione e anche la sostenibilità", specifica il professor Gianluca Graziosi, docente di Meccanica dell’Ipsia. Al centro dell’aula-laboratorio è stata esposta una auto elettrica Tazzari smontata per mostrare il motore elettrico e le batterie che lo alimentano, vicino c’è anche una Cinquecento elettrica: "Qui i ragazzi potranno mettere le mani su veri motori – rimarca Giuseppe Boschini, direttore operativo dell’Its – e apprendere tutto ciò che c’è da sapere sulle auto del futuro. Abbiamo bisogno di competenze, qui i ragazzi possono trovare una specializzazione nel settore automotive oggi in grande ascesa e l’occupazione è garantita". I soci fondatori di Its sono aziende del calibro di Ferrari, Lamborghini, Maserati e Cnh, per fare degli esempi. Il settore ha bisogno di figure professionali nuove e con competenze all’avanguardia.

Entusiasti i ragazzi del corso Its che ieri hanno partecipato numerosi all’inaugurazione di uno spazio che hanno già cominciato a utilizzare: "Qui possiamo lavorare e fare pratica su vere auto, abbiamo la possibilità di passare dalla teoria al lavoro vero. Sono sempre stato appassionato di motori, mi sono diplomato in elettronica e spero di poter proseguire nel settore automotive", spiega lo studente Riccardo Talami di Reggio Emilia. Un settore - l’industria automobilistica - in piena transizione ecologica e sempre alla ricerca di nuove competenze che sbocceranno proprio qui.

Valentina Beltrame