Il ladro piomba in camera da letto "Sotto minaccia per un’ora e mezzo Costretta a prelevare mille euro"

di Valentina Reggiani

È piombato di notte nella sua camera da letto, costringendola a consegnarle 200 euro in contanti. Poi, dietro ripetute minacce, l’ha obbligata ad accompagnarlo in strada e prelevare da diversi sportelli bancomat una somma complessiva di mille euro. Notte di terrore per una ragazza che abita in pieno centro, in Rua Muro. Alle 6.30 ha avvertito la polizia e ha raccontato l’accaduto alla Squadra mobile rgiunta sul posto. Gli agenti hanno attivato le ricerche avvalendosi delle immagini di videosorveglianza fino a quando non hanno trovato il sospetto responsabile, un cittadino di nazionalità marocchina, clandestino e senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali. È stato fermato con l’accusa di rapina pluriaggravata.

Tutto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Nel racconto della ragazza l’uomo si è introdotto dal lucernario della sua camera da letto minacciandola e facendosi consegnare subito 200 euro. Quindi sono andati in strada dove, attraverso due carte bancomat a lei intestate, hanno fatto il giro degli sportelli automatici fino a prelevare mille euro in tutto.

In tutto questo tempo, un’ora e mezza circa, la giovane ha riferito che il malvivente le ha sequestrato il cellulare per impedire di chiamare aiuto e ha chiesto di non guardarlo mai in faccia, anzi l’ha costretta a indossare degli occhiali da sole per non essere riconosciuto in seguito.

Dopo la denuncia gli agenti della Squadra mobile hanno visionato le immagini delle telecamere in giro, acquisendo e divulgando a tutte le volanti informazioni sia sull’abbigliamento del rapinatore, sia sul tipo di bicicletta utilizzata.

Giovedì mattina è stata individuata la persona che corrispondeva alle caratteristiche fisiche: dopodiché si è risaliti al centro di accoglienza dove occasionalmente si recava per mangiare e custodire i propri effetti personali: proprio in uno degli armadietti è stato trovato uno zaino con dentro il berretto, la maglia e le scarpe da ginnastica che ha utilizzato durante la rapina. In più, ulteriore indizio, aveva le stesse cicatrici su una mano e su un avambraccio, coincidenti con quelle descritte dalla ragazza. La polizia ha scoperto che il bandito declinava identità diverse ogni volta che veniva foto-segnalato riportando condanne definitive sotto falso nome. Era stato scarcerato il 1° aprile per aver scontato la pena nel carcere di Piacenza. Ora il malvivente è di nuovo in carcere al Sant’Anna.